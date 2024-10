Milan-Udinese, torna Pavlovic dal 1′: ecco le formazioni ufficiali

Manca pochissimo per il fischio d'inizio di Milan-Udinese che si giocherà a San Siro tra poco meno di un'ora. Sono allora state rese note per l'occasione le formazioni ufficiali con cui le due squadre scenderanno e si disporranno in campo e alcuni nomi stupiscono: soprattutto quello di Pavlovic , sponda rossonera, che dal 1' non si vedeva da un po'.

Solamente nella giornata di ieri, in conferenza stampa, Paulo Fonseca aveva dichiarato: "Vediamo domani chi giocherà. Per me nessun calciatore è più importante della squadra, del Milan. Se abbiamo qualche problema non mi frega un c**** dei nomi dei giocatori. Ci dobbiamo assumere la responsabilità quando sbagliamo. Se qualcuno sbaglia nello spirito di squadra per me è difficile". Il portoghese ha allora scelto chi secondo lui può oggi fare la differenza e ha voluto nuovamente dare fiducia al difensore serbo che, dopo le prime partite, non era più stato chiamato in causa dal tecnico rossonero. Oggi, complici le condizioni non ottimali di Gabbia, avrà perciò una nuova possibilità per far bene per la sua squadra.