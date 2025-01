L'allenatore del Monza, Salvatore Bocchetti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina

12 gennaio 2025

Il Monza ospiterà all'U-Power Stadium la Fiorentina nel match valevole per la ventesima giornata di Serie A. La gara è in programma lunedì 13 gennaio alle 20:45. Sfida particolare quella contro i viola, con il Monza che si ritroverà di fronte il suo ex tecnico, Raffaele Palladino, e l'ex trequartista che in Brianza è letteralmente esploso, Andrea Colpani.

Gara che vale molto per il Monza, con la formazione brianzola, ultima in classifica con 10 punti, desiderosa di tornare a far punti per alimentare il sogno salvezza nel girone di ritorno. Djuric e compagni sono reduci da cinque sconfitte consecutive (8 nelle ultime 11 partite, 3 i pareggi). L'ultimo successo in campionato risale al 21 ottobre 2024 (Hellas Verona-Monza 0-3, doppietta di Dany Mota e rete di Alessandro Bianco).

Monza-Fiorentina, le parole di Bocchetti alla vigilia del match — Alla vigilia del match contro la Fiorentina è intervenuto nella tradizionale conferenza pre-partita dalla sala stampa Angelo Corbetta l'allenatore del Monza, Salvatore Bocchetti. Ecco le sue dichiarazioni: "I ragazzi hanno accusato il colpo ma hanno dato una grande risposta e fatto quel clic mentale dopo la sconfitta contro il Cagliari. Il nostro obiettivo? Siamo ultimi e dobbiamo accendere il fuoco. I tifosi attendono una risposta e lavoriamo per fare bene. Voglio una squadra con la bava alla bocca".

Bocchetti ha fatto poi il punto sugli infortunati per la partita contro la Fiorentina: "Non avremo a disposizione Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos, Dany Mota e Caldirola. Forson è andato a giocare con la Primavera per mettere minuti nelle gambe". Su Pablo Marì, al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino proprio alla Fiorentina: "Lui è un ragazzo serio e un grande professionista, ho parlato diverse volte con lui ed è parte integrante della squadra".

Motivazioni — Non mancano le motivazioni in casa brianzola per l'obiettivo salvezza. Si riparte dalla sfida contro l'ex tecnico Palladino: "Con Raffaele siamo amici e abbiamo un bel rapporto. Ha fatto benissimo a Monza negli ultimi due anni e gli auguro solo il meglio, ovviamente dopo la gara contro di noi. Domani saremo rivali in campo e noi vogliamo fare di tutto per metterli in difficoltà.

Siamo carichi e abbiamo voglia di dimostrare sul campo il nostro valore. Bisogna giocare la partita con coraggio e determinazione per fare punti e trovare quella vittoria che manca da molto tempo in casa. Non bisogna mai mollare. Bisogna dare tutto e mettere cuore, anima, coraggio per raggiungere l'obiettivo. Se qualche ragazzo mi può dare una freschezza mentale da qui alla fine allora gli darò spazio. Contro il Parma e il Cagliari abbiamo sbandato, ma non è semplice giocare due partite in inferiorità numerica. Domani bisogna portare a casa la vittoria e fare punti. Dobbiamo giocare con entusiasmo e lo spirito giusto".

Sulle condizioni di alcuni singoli: "Akpa-Akpro si è allenato bene, sono contento del suo arrivo. Può portare freschezza mentale e positività. Maldini è un giocatore molto forte, non è più un ragazzino e ci aspettiamo tanto da lui. Sono sicuro che farà un'ottima seconda parte di stagione. A centrocampo abbiamo diverse opzioni con Bondo, Bianco, Sensi e Akpa-Akpro. Domani giocherà chi sta meglio. Ciurria? Patrick sta molto bene, si allena al massimo. Conto tanto su di lui perché è uno dei giocatori più importanti che il Monza ha a disposizione".

La lettera di Galliani — Non poteva mancare una domanda sulla famosa lettera di Galliani indirizzata ai giocatori e ai loro procuratori: "Sono d'accordo con la linea della società. Chi non ci crede è giusto che stia fuori. Ho visto i ragazzi allenarsi bene in allenamento, da veri uomini. Ci siamo guardati negli occhi e mi aspetto una grande reazione in campo domani. I 25 punti chiesti dal dottor Galliani nel girone di ritorno? Bisogna fare tanti punti, 25 o 26. Abbiamo 19 gare a disposizione, questa squadra ha dimostrato che si possono fare. Ovviamente dobbiamo crederci tutti e fare di tutto fino all'ultimo istante per conquistarli. I tifosi? Si aspettano tanto da noi, sappiamo che è da diverso tempo che non si vince. Vogliamo regalargli una gioia".