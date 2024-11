Monza, cambia il direttore sportivo: il comunicato ufficiale per Bianchessi

Giornata di cambiamenti in Serie A: dopo il comunicato ufficiale riguardante l'esonero a sorpresa di Alberto Gilardino in casa Genoa, arrivano anche un'importante novità in casa Monza. Qui non c'è stato nessun licenziamento, perché a cambiare è di fatto il quadro societario. Il club brianzolo ha infatti reso noto che è stato sostituito il direttore sportivo: dal settore giovanile arriva in prima squadra l'ex Lazio, Mauro Bianchessi.