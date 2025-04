Il pronostico di Monza-Como: all'U-Power Stadium va in scena il derby lombardo tra i brianzoli di Nesta e i lariani di Fabregas

Vincenzo Bellino Redattore 5 aprile - 10:45

Sfida delicata al U-Power Stadium, dove il Como punta al successo per avvicinare la salvezza e il Monza cerca un colpo d’orgoglio in un campionato fin qui disastroso. Occhi puntati sul rientro di Nico Paz, pronto a fare la differenza.

Qui Como — Il Como si presenta a questo appuntamento con 30 punti all’attivo, a una distanza rassicurante (+7) dalla zona retrocessione. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha mostrato progressi evidenti nel corso della stagione, crescendo sia in termini di gioco che di risultati. Tuttavia, nelle ultime quattro giornate è mancata la vittoria, pur essendo sempre passata in vantaggio. L’obiettivo è chiaro: portare a casa punti pesanti per mettere in cassaforte la permanenza in Serie A. A dare una mano al tecnico spagnolo tornano due pedine fondamentali: Nico Paz e Dele Alli, entrambi rientrati dalla squalifica.

Qui Monza — Situazione decisamente più delicata per il Monza, che si trova inchiodato in fondo alla classifica. La sconfitta contro il Cagliari ha ridotto al minimo le speranze di salvezza, ora distanti ben 10 punti. Con solo due vittorie in tutta la stagione e appena due punti conquistati nelle ultime dieci partite, la squadra di Alessandro Nesta appare ormai rassegnata. I problemi in fase difensiva e offensiva si sono rivelati troppo pesanti da colmare. I biancorossi scenderanno in campo con il consueto 3-5-2, affidandosi alla coppia offensiva Dany Mota–Keita Baldé.

Monza-Como, probabili formazioni — Monza (3-5-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Colpani, Kyriakopoulos; Dany Mota, Keita Baldé. Allenatore: Alessandro Nesta

Como (4-2-3-1): Semper; Vignali, Barba, Goldaniga, Ioannou; Bellemo, Abildgaard; Da Cunha, Dele Alli, Cutrone; Nico Paz. Allenatore: Cesc Fabregas

Quote e pronostico del derby lombardo — Il Como parte leggermente favorito in questa trasferta, con la vittoria dei lariani quotata a 1.73, mentre un successo interno del Monza si attesta su un ben più alto 4.60. Il pareggio, risultato già visto all’andata, viene proposto a 3.60. Le quote sui gol riflettono equilibrio: l’Under 2.5 è dato a 1.77, l’Over 2.5 a 1.88, e anche il segno Gol, ovvero entrambe le squadre a segno, è a 1.85, contro l’1.80 del No Gol. Interessanti le combo, come la vittoria del Como senza subire reti, quotata a 2.75, stessa valutazione per un gol di Nico Paz al ritorno dalla squalifica.

Tra i risultati esatti, lo 0-1 in favore dei ragazzi di Fabregas è considerato il più probabile a 6.75, seguito dallo 0-2 a 8.00 e dall’1-2 a 8.25. Per i più audaci, il pareggio spettacolare per 2-2 vale 15.50, mentre l’1-0 del Monza pagherebbe 12.00. In generale, i bookmaker sembrano puntare su un successo ospite, ma con margine ridotto e senza escludere un match equilibrato fino all’ultimo.