Monza, Galliani: “Il gol di Pessina a Salerno mi ha fatto impazzire”

Meno campo e più società oggi a Monza, a ridosso della partita con la Roma...

Redazione Derby Derby Derby 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 13:35)

Raffaele Palladino oggi non ha parlato nel consueto pre-partita di Monza-Roma. Alle 13 si è infatti svolta una conferenza stampa con Adriano Galliani.

Nuova partnership

Queste le dichiarazioni odierne dell'amministratore delegato del Monza: "Per il ritorno di due brand così importanti come MSC e Simmenthal ho pensato di organizzare una conferenza stampa. Anche al Milan ho sempre cercato personalmente gli sponsor. Nel 1955 Simmenthal diventa sponsor del Monza e l’anno dopo della squadra di Milano di basket, per me è una grande gioia e con MSC abbiamo vissuto con il Milan l'anno trionfale del 2007".

Ancora Galliani: "Il prossimo step è l'Europa? Non ci siamo mai posti il problema di andare o non andare in Europa, il nostro obiettivo è vincere tutte le partite e fare il meglio possibile, noi non ci poniamo limiti. Già pensare di aver battuto tutte le grandi è un sogno, siamo arrivati che il Monza perdeva con la Giana, oggi viviamo un sogno, è un qualcosa di incredibile. Non so dove arriveremo ma cercheremo di dare il massimo. Domenica sono diventato pazzo a Salerno per il gol del 2-0 di Pessina: rinvio di Di Gregorio, spizzata di Djuric e super gol di Pessina, letteralmente un gol berlusconiano. Mercato? Non ho mai parlato con nessuno di Di Gregorio, abbiamo rinnovato tanti contratti e i figli del presidente sanno quanto amore avesse Berlusconi per il Monza. Per questo continuano a investire nel Monza e per ora mi sento libero di fare del bene al Monza, forse a gennaio sono stato un po' troppo spendaccione".

Dai temi calcistici si è passati anche ad argomenti più ampi, di carattere istituzionale: "Il diritto di intesa esiste in tutte le federazioni, è impensabile che attraverso un voto dalla C o dalla D si tolga il diritto di intesa alla Serie A. La mia visione è molto semplice, il campionato è sempre stato a 20 squadre e così per me deve rimanere. Il calendario lo hanno affollato gli altri, è impensabile far scomparire due club dalla Serie A per fare delle partite del Mondiale per club".

