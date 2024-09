L'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna

Sergio Pace Redattore 21 settembre 2024 (modifica il 21 settembre 2024 | 11:57)

Dopo due pareggi consecutivi con Fiorentina e Inter, il Monza si appresta ad ospitare il Bologna di Vincenzo Italiano all'U-Power Stadium per la quinta giornata di Serie A. Il tecnico dei brianzoli, Alessandro Nesta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro i rossoblù. Queste le sue parole: "Si tratta di un'altra opportunità, dobbiamo vincere senza pressioni. Vediamo che la squadra sta andando meglio. La costruzione dal basso va bene ma va fatta con qualità e non sempre. Il Bologna gioca forte uomo su uomo, i giocatori mettono sempre grande pressione, giocano alti. Non credo che sarà una partita bellissima. Gli episodi decideranno la gara, noi comunque dobbiamo provare ad imporci. Italiano? Lo conosco dai tempi della finale playoff tra Spezia e Frosinone. Vincenzo è un allenatore forte che porta risultati".

Monza, Nesta e quell'errore di Pairetto contro l'Inter — Nesta ha fatto il punto sulla situazione infortunati: "Gagliardini, Vignato, Ciurria e Birindelli sono out. Djuric ha saltato un allenamento, Maldini ha saltato mezzo allenamento ma entrambi ci saranno. Mota Carvalho come punta? Non mi entusiasma, lo preferisco attaccante esterno. Forson e Sensi? Forson tra un po' e pronto e lo butto dentro. A breve toccherà anche a Stefano, è un giocatore importante".

Sull'errore di Pairetto: "Non abbiamo colto la gravità dell'errore del direttore di gara, ma io devo stare tranquillo che lo scorso anno mi sono beccato due giornate di squalifica. Tutti gli hanno dato addosso, l'errore è stato grave, ma lui se n'è reso conto. Poco riconoscimento al Monza? Se una big pareggia è una mezza sconfitta, viene vista come una tragedia. A quel punto viene poco enfatizzato il lavoro delle piccole". Sui tifosi e sull'incontro con Filippo Galli: "C'è grande educazione e passione, sento la fiducia dei nostri tifosi. Filippo lo conosco da una vita, mi ha fatto piacere vederlo in centro a Monza. Ogni settimana andiamo a cena con lo staff".

Alessandro Nesta. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)