L'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, è intervenuto dalla sala stampa "Angelo Corbetta dell'U-Power Stadium alla vigilia del match contro l'Inter di Simone Inzaghi, valevole per la quarta giornata di Serie A

Sergio Pace Redattore 14 settembre 2024 (modifica il 14 settembre 2024 | 14:08)

Il Monza ospiterà domani sera la corazzata Inter per la quarta giornata di Serie A. I brianzoli hanno sin qui ottenuto due punti in tre partite, frutto dei pareggi con Empoli e Fiorentina e il ko di misura in casa contro il Genoa. Il nuovo tecnico dei biancorossi, Alessandro Nesta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i nerazzurri.

Queste le sue parole dalla sala stampa "Angelo Corbetta" dell'U-Power Stadium: "Speriamo che il nostro campionato cominci a decollare da domani, e se decolla contro l'Inter è davvero tanta roba. Abbiamo recuperato qualche giocatore, siamo pronti".

Sulla partita e la rivalità con l'Inter: "Prima della partita voglio sempre vincere, a Firenze non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo gestito il secondo tempo, l'ho già detto e lo ripeto. Se l'Inter ci darà il minimo spiraglio per fagli male lo sfrutteremo. Rivalità con i nerazzurri? Neanche quando giocavo ce l'avevo con l'Inter, gli interisti hanno sempre avuto grande rispetto con me e viceversa, anche con il Presidente Moratti".

Portare a casa risultati il mantra per Nesta — Tutto passa dai risultati in campo, l'obiettivo di Nesta è chiaro: "Il mio lavoro è incentrato sul portare a casa risultati, l'ambiente Monza reagisce ai risultati come meglio crede, dai tifosi a voi giornalisti. Se facciamo i risultati lo stadio si accende e con i risultati lo stadio sarà sempre più pieno, questo è certo. Se vinco sono un genio e se perdo sono un cretino, ma sono abituato alle pressioni. Galliani vuole più bene al Monza che a me e se farò male mi manderà a casa come è giusto che sia". Continua Nesta: "Voto al mio approccio alla Serie A? Non ne faccio, che lo facciano gli altri. La prima partita è stata brutta, col Genoa è andata meglio. A Firenze dovevamo gestire meglio".

Sui singoli e gli infortunati: "Daniel Maldini? Lui contro l'Inter è una questione giornalistica e mediatica, io mi occupo di campo. Lui sa che deve crescere ancora tanto. Kyriakopoulos ha le sue caratteristiche e fin qui ha fatto molto bene. Recupero di Ciurria? Le tempistiche non le conosco, ma è a buon punto. Vediamo se ci vorrà un mese o un mese e mezzo. Infortunati? Vignato ha avuto un problema alla spalla, Birindelli sta recuperando prima del previsto. Gagliardini è out, mentre Dany Mota, Sensi e Forson hanno recuperato".

Alessandro Nesta. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Monza, qualche svincolato all'orizzonte? — Sull'ipotesi di intervenire nel mercato degli svincolati: "Fare il mercato con gli svincolati non è facile, tutti stanno addosso a tanti giocatori. Se arriva uno svincolato ben venga ma siamo questi, potevamo fare qualcosa in meglio ma anche qualcosa in peggio. Balotelli? Non ne abbiamo mai parlato". Infine su Simone Inzaghi: "Era un giocatore ‘egoista’ di gol, come il fratello, ma a parte gli scherzi, è un malato di calcio come Pippo. Fa un grande calcio.