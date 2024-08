L'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, è intervenuto dalla sala stampa dell'U-Power Stadium in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina

Sergio Pace Redattore 30 agosto 2024 (modifica il 30 agosto 2024 | 14:32)

Dopo il ko di misura in casa contro il Genoa nello scorso turno di campionato, il Monza(un punto in due partite) riparte dal Franchi di Firenze. Domenica alle 18:30 i brianzoli affronteranno la Fiorentina dell'ex tecnico, Raffaele Palladino, per la terza giornata di Serie A.

In vista della sfida contro i viola, reduci dalla vittoria ai rigori in Ungheria contro la Puskas Akadémia che è valsa l'accesso alla prossima Conference League, ha parlato in conferenza stampa Alessandro Nesta. Ecco le parole dell'allenatore del Monza.

Monza, Nesta: "Non siamo al top come la Fiorentina, ma..." — Dalla sala stampa dell'U-Power Stadium l'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha presentato la sfida contro la Fiorentina: "Chiara la sfida tra me e Palladino perché Raffaele è stato un allenatore importante a Monza. Sia noi che la Fiorentina non siamo al top, stiamo avendo diversi problemi e dobbiamo ancora trovare la quadra. La Fiorentina ha preso tanti giocatori di livello e coltiva ambizioni molto importanti. La partita di ieri ha senz'altro stancato i viola, ma ogni partita ha una storia a sé. Domani dobbiamo cominciare a fare punti".

Il tecnico si è poi soffermato su alcuni singoli, come Andrea Carboni, Ciurria e Sensi: "Non devo fare nessuna chiarezza, Andrea è partito un po' in ritardo e ho preferito altri fino a questo momento. Sin dal primo giorno l'ho ritenuto un giocatore importante. Ciurria ha avuto un infortunio importante. Sensi ha avuto altri problemi e non è in condizione, probabilmente verrà con noi a Firenze. Djuric ha lavorato con continuità e Birindelli ha avuto un acciacco".

Sul mercato: "Qualcosa verrà fuori..." — Ad una domanda relativa al mercato Nesta ha risposto così: "Qualcosa dobbiamo fare, mancano 10 ore e qualcosa verrà fuori. Tutti spingiamo per far venire qualcuno, tutti vogliamo che il Monza diventi la squadra più forte del mondo. Noi però dobbiamo fare i conti con le nostre possibilità". Sul confronto tra il suo modo di giocare e quello di Palladino: "Non sono simile a Palladino, il modulo è uguale ma ci sono tante cose diverse. Pian piano stiamo cercando la nostra identità. Non abbiamo ancora segnato in tre partite ma ne abbiamo preso solo uno, quindi qualcosa sta già funzionando".

Il Monza viene dalla sconfitta con il Genoa: "Partita complessa, soprattutto nella ripresa. La squadra mi è piaciuta nella prima frazione di gioco, poi abbiamo perso e dobbiamo solo stare zitti. Dobbiamo cercare di più le verticalizzazioni e tagliare qualche linea di pressione".