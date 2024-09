Monza, Nesta post Fiorentina: “Rammaricato per il secondo tempo”

Il tecnico dei brianzoli dopo il 2-2 del Franchi: "Il primo tempo potevamo fare un po’ meglio nella fase offensiva, in tre azioni abbiamo preso un palo e segnato due gol. Nella ripresa invece abbiamo consegnato la palla a loro".

Fiorentina e Monza non vanno oltre il 2-2, nella gara del Franchi valida per la terza giornata di Serie A. L'appuntamento con la prima vittoria nella massima serie è quindi rimandato per Alessandro Nesta. Proprio quest'ultimo, nel post gara, ha analizzato il risultato ai microfoni di DAZN.