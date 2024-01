Monza, Palladino: “Bene Colombo, sarà lui il nostro acquisto di gennaio”

Empoli-Monza, il confronto fra una squadra assolutamente bisognosa di punti e una squadra, il Monza, molto tranquilla. Appuntamento al Castellani...

Monza a 25 punti, in una zona tranquilla di classifica, ma reduce dalla dura sconfitta casalinga contro l'Inter. Domani alle 15.00 trasferta aD Empoli per ripartire, con i toscani che hanno in panchina Nicola al posto di Andreazzoli. A Monzello si segnala anche un passaggio del tecnico Palladino su Daniele De Rossi alla Roma: "Ho fatto il corso con lui per prendere il patentino, ora Daniele ha in me un tifoso in più".

Le parole di Palladino

Oggi il tecnico dei brianzoli in conferenza stampa: "E' stata una settimana di analisi della partita contro l'Inter, ovviamente abbiamo studiato Nicola, l'ho avuto anche come allenatore. Il cambio porta sempre energia e domani sarà molto difficile. Vogliamo reagire alla sconfitta di settimana scorsa. Cerco di curare tutti i dettagli con tutti i ragazzi, mi piace il dialogo con i calciatori ed è importante trasmettere fiducia ad ogni singolo calciatore. Adesso dobbiamo spingere sull'acceleratore e svoltare il campionato sempre guardandosi dietro.

Ancora Palladino, questa volta sui singoli: "Gagliardini può giocare ovunque, ha fatto molto bene in quel ruolo, lo possiamo riproporre. Dopo il 5-1 è passato da invenzione a scelta azzardata, la verità è che l'Inter è una squadra schiacciasassi. In settimana abbiamo recuperato Izzo e Pablo. Colombo nelle ultime due settimane l'ho visto alla grande, sarà lui il nostro acquisto di gennaio, credo molto in lui. Daniel Maldini si è allenato bene, ha bisogno di continuità, ma è già dentro gli schemi della squadra".

Gli altri temi a partire da Sorrentino: "Ha fatto una buona prestazione con l'Inter, ha reagito bene. E' chiaro che subire 5 gol non fa piacere. I ragazzi hanno reagito bene, hanno anche fatto una cena di squadra. Si allenano sempre al 100%. Dal punto di vista dell'atteggiamento non sono affatto preoccupato. L'obiettivo per il girone di ritorno è guardarsi indietro, la media salvezza si è alzata notevolmente rispetto agli altri anni. Non bisogna esaltarsi o fare drammi ma restare equilibrati. Io sono realista, sono consapevole che quest'anno bisogna lottare con quelle dietro. Quest'anno le ultime tre-quattro squadre continuano a spingere. Ci mancano ancora tanti punti per l'obbiettivo. Andrea Carboni ha recuperato, sta bene ma gli manca il ritmo gara, Di Gregorio, Cittadini e Vignato sono ancora out. Non parlo di mercato, sapete con chi farlo che è il numero 1".

