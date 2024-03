Monza, Palladino: “Complimenti alla Roma e a De Rossi, ma è un risultato bugiardo”

Ancora Palladino: "Cosa mi piace di De Rossi? Lo ringrazio per le sue parole, siamo amici. Faccio i complimenti anche alla Roma perché ha scelto bene, io gliel’ho sempre detto e augurato. Lui ha liberato questa squadra, li ha lasciati liberi di muoversi. Ha tanta qualità e questo incide tanto. Ha dei giocatori formidabili e poi lui ha messo le sue idee, la sua mano si vede. Sono contento per Daniele, ma non per stasera. Come mai è uscito Colpani? Non ha avuto nessun problema. Mi dispiace sostituire a fine primo tempo, ma dovevo cambiare sistema. Avevo appena messo Carboni, l’unico da togliere era Colpani, che comunque aveva speso molto e aveva giocato bene nel primo tempo. Daniel Maldini? Deve continuare così. Mi piace tantissimo. Si allena sempre alla grande, è introverso, va coccolato. Ha qualità e talento, va stimolato a dare tanto. Si sta impegnando tanto. Avrà la sua occasione anche dall’inizio. Non guardo tanto chi gioca dall’inizio, per me è fondamentale chi subentra. Oggi chi è entrato ha dato una grande risposta. Se il rammarico di stasera è quello di non aver concretizzato le occasioni del primo tempo? Non parlo mai degli arbitri ma ci sono stati degli errori che hanno condizionato tanto la partita, c'era un fallo su Colpani sul primo gol, poi è stato fischiato un fallo di Bondo su Cristante che non c’è mai, nel quarto c’era un fallo su Pessina non fischiato dall’arbitro che stava per fischiare e non ho capito perché non ha fischiato. Il rammarico è aver preso troppi gol dopo una partita ben giocata, la prestazione è stata fatta".