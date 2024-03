Monza, Palladino: “Il ricorso per il Papu Gomez è stato respinto”

Durante la conferenza stampa della vigilia di Genoa-Monza, Raffaele Palladino, tra le varie domande, ha risposto anche a quella in merito al ritorno del Papu Gomez.

Marco Alborghetti Redattore 8 marzo 2024 (modifica il 8 marzo 2024 | 12:36)

Tra le frasi di Raffaele Palladino, riprese da Monza-news, ne spicca soprattutto una: “Il ricorso è stato rigettato da quel che so, poi la società lo comunicherà“. Si attende, dunque, un comunicato ufficiale da parte dei brianzoli.

Parla Palladino

Il Monza a Marassi dopo gli episodi di Inter-Genoa. Il tecnico del Monza: "Sono legatissimo sia alla città di Genova che ai colori, ci siamo tolti grandi soddisfazioni con quel Genoa del maestro Gasperini. Sono ricordi indelebili e che rimarranno per sempre. Stanno facendo un campionato bellissimo, ho visto la crescita della squadra e sono molto forti. Hanno il centravanti della Nazionale e poi tanti altri giocatori di esperienza e qualità. Il calendario? Sono concentrato solo sul Genoa e non so neanche chi affronteremo tra una settimana. Guardare a lungo termine non mi piace, il nostro focus è proiettato a domani. Non è una sfida tra me e Gilardino ma tra Genoa e Monza, nelle ultime 13 hanno perso solo con noi e Atalanta, dovremo andar lì con personalità".

Ancora Palladino, sul percorso della sua squadra: "I numeri sono importanti, fanno parte di un percorso che va avanti dalla passata stagione, sono orgoglioso del percorso. Stanno avendo spazio tutti ed è questa la cosa più importante. Il modulo? In base agli spazi che i ragazzi troveranno ci disporremo a conseguenza, non sono amante solo di un sistema di gioco. Il mio futuro? Le voci sono extra campo, perciò non mi interessano, bisogna avere rispetto per la Lazio e per Sarri, il mio futuro è Genoa-Monza".

Poi il tecnico dei brianzoli passa a parlare dei singoli: "Cerco di schierare chi ritengo pronto, sono tranquillo perché potrebbero scendere in campo tutti i 26 componenti della rosa. Machin, Ciurria e Zerbin hanno avuto meno spazio ultimamente ma lo ritroveranno. Con Alessio Zerbin ho parlato, lui negli allenamenti è sempre perfetto. E' arrivato con tante aspettative e poi ha avuto un momento di flessione. Ma troverà spazio presto. Birindelli? Per quanto riguarda la palla che poteva dare a Dany domenica lo sa, poteva darla, ma non l'ha visto, è un dettaglio. Con Samuele abbiamo fatto un bel percorso, ha fatto tutto lui, è migliorato esponenzialmente e può ancora crescere. Per il resto Gagliardini ha un problema alla spalla, così come D'Ambrosio e Bettella che saranno out. Popovic si allenerà con la primavera. Vignato e Caprari? Per Samuele mi dispiace, stravedo per lui e si porta dietro questo fastidio da anni. Non si sanno nemmeno i tempi per il suo recupero. Gianluca lavora a parte, ha avuto un infortunio pesante, abbiamo fatto l'intera stagione senza il nostro numero 10.

