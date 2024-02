Monza, Palladino: “Lo schiaffo di Empoli ci ha fatto bene, a Udine mancheranno i nostri tifosi”

Ancora Palladino: “L'Udinese è una delle squadre più fisiche del campionato, giocano molto in profondità. Si difendono bene, non è semplice adottare una strategia contro di loro. Noi dovremo fare la nostra partita sapendo che abbiamo giocatori là davanti con caratteristiche ora diverse. La gara di domani è complicata, loro vogliono fare punti. Sarà una battaglia. La loro classifica è bugiarda, sono in netta crescita. Siamo cercando di prepararla bene. Il Monza deve guardare la partita di domani e basta, senza pensare a quello che sarà tra qualche mese. Non ci interessa, stiamo sul pezzo e pensiamo a domani".

A Udine non ci saranno i tifosi biancorossi: “Ci mancheranno i nostri tifosi, il loro apporto è fondamentale. Ci saranno vicini con il cuore, li ringraziamo sempre per quello che ci danno in casa e in trasferta. Ce la giocheremo anche per loro. I nuovi giocatori? Ottima sensazione già da settimana scorsa, abbiamo preso grandi uomini e grandi ragazzi. L'inserimento è stato perfetto, forse anche troppo veloce. Questo mi fa molto piacere, significa che il gruppo è già molto unito. Si va forti in allenamento, con Djuric abbiamo acquisito piu' esperienza in avanti. Anche Maldini e Zerbin li vedo molto bene. Mi piacerebbe cominciare a fare una serie di risultati positivi, ma quest'anno è assolutamente difficile. Per rendere questa stagione indimenticabile dovremmo fare qualcosa di straordinario. Ma siamo fiduciosi, la fase del mercato non mi piace perchè destabilizza un po' dei giocatori".