Monza, Palladino: “Mi è piaciuto il carattere e la personalità della squadra”

Il tecnico del Monza al termine della sfida vinta a Marassi : "Mi ha fatto sorridere la gioia di Maldini e Carboni, bello vedere così due talenti così giovani. Abbiamo fatto un primo tempo perfetto, siamo stati bravi a mettere in difficoltà il Genoa. Nella ripresa ci ha messo in difficoltà Gilardino, cambiando schema di gioco. È un grande allenatore. Ma mi è piaciuto il carattere della squadra dopo la rimonta. Carattere, personalità e cuore, questa è una vittoria del gruppo. Vale molto questo successo, è stato molto emozionante per me. Questa vittoria premia il lavoro di tutto lo staff. A volte si parla di quelli che giocano, ma la settimana è stata molto bella e intensa. Voglio citare anche quelli che non sono scesi in campo. Oggi Caldirola, ad esempio, era il primo tifoso. E così tutti i suoi compagni. Quelli che entrano, poi, hanno lo spirito giusto e l'energia positiva. Mi piace la squadra così, più ho qualità in campo più sono contento. Ho una squadra di grande talento, io cerco solo di metterlo in condizioni di esprimersi".

Ancora Palladino: "Obiettivo Europa? Io non guardo molto lontano, ora penso solo alla prossima gara contro il Cagliari, che sarà molto complicata. Io ragiono così, ma questo gruppo è molto ambizioso. Hanno voglia di crescere, di arrivare in alto. Non si pongono obiettivi, si limitano a lavorare duramente ogni settimana e con grande entusiasmo. Io do spesso giorni liberi e loro, a volte, mi chiedono comunque di allenarsi. Questo fa capire che gruppo è. Non sappiamo dove possiamo arrivare, ma dobbiamo essere ambizioni mantenendo l'umiltà, questo spirito. Il gol di Mota? In realtà era una schema, quindi ringrazio molto lo staff. In realtà la palla doveva essere messa rasoterra, ma Colpani lo ha voluto fare più difficile e Mota lo ha fatto più bello. Nello schema Akpa doveva portare via l'uomo che era in mezzo, ma non lo ha fatto. Fondamentalmente, quindi, è uno schema sbagliato, che però Colpani e Mota hanno reso perfetto. sono stati bravi. Maldini? Per me è un grande calciatore. Doveva partire titolare, ma ieri ha avuto una leggera distorsione e non era al meglio. Gli ho detto, però, che sarebbe entrato e avrebbe spaccato la partita. È un grande calciatore, merita di giocare in un grande club".