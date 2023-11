Monza, Palladino: “Niente Juve, pensiamo solo al Cagliari, senza superficialità”

Il Monza riparte dalla trasferta di Cagliari. La squadra di Raffaele Palladino, prima della sosta per la pausa delle nazionali, ha dimostrato di attraversare un buon momento. In Sardegna il tecnico vuole la riprova senza pensare a Monza-Juve...

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha preso la parola in vista della partita contro il Cagliari in programma domani mezzogiorno alle 12:30.

Ieri ha parlato Claudio Ranieri in Sardegna. Oggi Palladino ha riflettuto sul percorso del suo Monza: "Nelle difficoltà si trova sempre il lato positivo delle cose. Noi stiamo crescendo molto, la squadra riesce anche a percepire i momenti della gara. Soprattutto contro il Torino ho visto una squadra combattiva, lo considero uno step. Petagna da avversario? Andrea quando ha giocato, da quando è rientrato ha fatto bene. Ci ha dato una mano nel nostro grande percorso e lo ringraziamo. Abbiamo indisponibili Caprari e Izzo che però dovrebbe rientrare la prossima settimana, anche Vignato e Franco Carboni non ci saranno".

Al tecnico dei brianzoli anche domande sul sistema di gioco della sua squadra: "Per me non esiste un solo sistema di gioco, sicuramente a me il 4-2-3-1 mi è sempre piaciuto. Anche l'anno scorso lo abbiamo proposto ma a partita in corso, quest'anno anche dal 1'. Ho dei giocatori ‘camaleontici’ e non escludo che domani riproporremo questo modulo".