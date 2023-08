Monza, Palladino: “Grande prestazione collettiva e di singoli. Sarà l’anno di Colpani”

Le parole del tecnico dei brianzoli dopo la prima vittoria in campionato contro i toscani di Zanetti

Il Monza coglie la prima vittoria in campionato. I brianzoli hanno battuto 2-0 l'Empoli davanti al proprio pubblico. All'U-Power Stadium il grande protagonista di giornata è stato Andrea Colpani, autore di una doppietta prodigiosa (la prima in Serie A) che ha steso la squadra di Paolo Zanetti. Al termine della partita ha parlato Raffaele Palladino, tecnico del Monza.

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta in casa contro l'Empoli di Zanetti: "Oggi abbiamo fatto una grande prestazione di squadra e di singoli. Questa è la nostra prerogativa, dobbiamo lottare sempre. Colpani, Ciurria, Pessina, tutti hanno dato tutto. Quando fai prestazioni del genere è merito di tutti. Mi interessavano la prestazione, lo spirito di sacrificio e l'intensità. Tutti questi aspetti ci servivano per mettere in difficoltà una squadra che si difendeva bassa e poteva ripartire. L'abbiamo preparata bene, siamo soddisfatti della vittoria".