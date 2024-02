Monza, Palladino: “Vogliamo mettere in difficoltà il Milan, la più in forma insieme all’Inter”

Le parole del tecnico del Monza: "La squadra è in fiducia, sta bene e ha lavorato alla grande. Anche con grande entusiasmo visto l'allenamento a porte aperte. Domani mi troverò in difficoltà a scegliere chi schierare. Vogliamo mettere in difficoltà il Milan. Abbiamo un marchio di fabbrica, il 3-4-3, poi abbiamo spesso cambiato in corso di partita. Abbiamo tanti ruoli doppi, questo ha alzato la competizione in allenamento, è uno step in più e sono molto felice. Contro il Milan bisognerà fare una partita perfetta, sappiamo che affronteremo la squadra più in forma del campionato insieme all'Inter, io credo ambiscano ancora allo scudetto. Ai ragazzi ho chiesto fiducia, coraggio e sfrontatezza".