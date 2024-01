Monza, parlano Citterio e Carboni: “25 punti strepitosi, avanti così”

Squalificato Palladino, ha parlato il vice-allenatore Stefano Citterio: "Sapevamo che venivamo su un campo difficile, la squadra ha avuto un approccio splendido nel primo tempo, dove non abbiamo sofferto nulla in difesa ma anche nel possesso. Nel secondo tempo, dopo il terzo gol, ci siamo abbassati un pochino troppo, ma in quel momento ci siamo affidati allo spirito di questo gruppo che sa sempre cosa vuole ottenere. Oggi tutti sono stati fantastici, anche chi non è subentrato aiutava i compagni dalla panchina. Sul 3-0 potevamo magari gestire meglio quei primi minuti, però purtroppo sono stati bravi anche loro a segnare subito, se avessimo resistito per due-tre minuti sul terzo gol avremmo potuto incamerare i tre punti con meno sofferenza. Oggi non è stata la vittoria dei singoli, ma del gruppo. Chi è entrato nella ripresa, non aveva un compito agevole ma sono stati tutti bravi a tenere il ritorno del Frosinone. Gagliardini difensore centrale? Ha fatto bene come a Napoli, tutti si mettono a disposizione e tutti stiamo lottando per lo stesso obiettivo. 25 punti? E' stato un girone d'andata strepitoso, non è semplice fare questi punti, siamo molto felici del lavoro del Mister, di noi tutti, la squadra sta migliorando, tutte situazioni positive. Dobbiamo continuare così, partita dopo partita. Contro l'Inter sarà difficile, verranno a Monza agguerriti ma siamo pronti".