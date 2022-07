Monza, primo gol per Ranocchia e debutto di Sensi nel test col Piacenza

A 24 giorni dal debutto assoluto in A contro il Torino, i brianzoli vincono con le reti di Valoti, Mota, Ranocchia e Siatounis. Il ds Antonelli nel prepartita: "Caprari? Giocatore importante. Di Gregorio non è assolutamente sul mercato"

Davide Capano

Il Monza cala il poker contro il Piacenza, formazione di Serie C allenata da Manuel Scalise, nel test disputato oggi pomeriggio al Centro Sportivo di Monzello. Buone indicazioni per mister Stroppa, ex della partita, nella terza amichevole stagionale dei brianzoli, dopo il pareggio a reti bianche contro il Bellinzona e il 4-0 al Lugano II di mercoledì scorso. Il tecnico di Mulazzano schiera il consueto 3-5-2. In porta Di Gregorio, in difesa Carboni e Antov ai lati di Ranocchia. Sugli esterni Birindelli e D'Alessandro. In regia Barberis con ai lati Valoti e Colpani. Davanti Vignato a supporto di Mota.

La cronaca della sfida

Monza subito in vantaggio. Al terzo minuto l'ex Pisa Birindelli salta Zunno sul fondo campo a sinistra, cross nel mezzo e Valoti con un colpo di testa firma l'1-0. Il raddoppio biancorosso arriva al 32esimo con Dany Mota Carvalho, sempre di testa, su assist di Barberis. Nel finale di tempo gli emiliani accorciano le distanze con un gran gol di Zunno: dribbling e tiro a giro che si infila sotto l'incrocio. A fine primo tempo esce Vignato ed entra Gytkjaer.

Nella ripresa, al settimo, arriva la prima rete con la maglia del Monza per Andrea Ranocchia. Il difensore ex Inter anticipa tutti di testa e realizza. All'ora di gioco Stroppa stravolge la squadra. Stefano Sensi fa il suo debutto in biancorosso e sembra subito a suo agio con i nuovi compagni. Entrano anche Bettella, Carlos Augusto, Mancuso, Marrone e Molina. A dieci dal termine il giovane greco Siatounis, dopo un'azione avviata proprio da Sensi, incrementa il bottino, siglando il 4 a 1 con un bel sinistro dal limite dell'area.

Nel prepartita il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Stiamo completando la squadra in tutti i reparti, stanno arrivando tanti giocatori nuovi e sicuramente qualcun altro arriverà, non solo in attacco. Caprari? Aspettiamo prima che tutti i dettagli siano apposto e dopo potremo ufficializzare. Sicuramente è un giocatore importante. I giocatori che stiamo trattando sono giocatori che ci interessano e vogliamo portarli a Monza quanto prima. Il nostro obiettivo è sempre stato avere due giocatori forti per ruolo, anche in Serie A faremo cosi. La scelta spetta sempre all’allenatore, Di Gregorio e Cragno sono portieri di altissimo livello. Di Gregorio lo abbiamo riscattato e non è assolutamente sul mercato, sicuramente assieme a Cragno e Sorrentino può fare ancora meglio".

La prossima amichevole del Monza è in programma, sempre a Monzello, lunedì 25 luglio alle 17.30 contro il Renate di mister Andrea Dossena.