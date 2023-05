Monza, Palladino: “Soddisfatto del percorso – Futuro? Non ho ricevuto nessuna chiamata”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato alla vigilia del match con il Sassuolo. Diverse le considerazioni del mister: “Voglio aprire la conferenza per sensibilizzare ciò che è successo in Emilia Romagna. Vogliamo dare sostegno a tutta la popolazione e noi come Monza siamo vicini. Speriamo di portare un raggio di sole in Romagna. Quanto siamo soddisfatti del nostro percorso? Ho pensato che l'Inter dopo la nostra vittoria ha cominciato un percorso strepitoso. In un certo senso gli abbiamo portato fortuna, ed è un bel segnale per il calcio italiano. Noi dobbiamo essere soddisfatti del nostro percorso, continuiamo così. Quella con il Sassuolo dovrà essere una finale".

“Le parole di Paolo Berlusconi? Ringrazio il presidente per le belle parole - continua l’allenatore dei brianzoli - ma se la Juventus mi avesse chiamato me lo ricorderei. Ma non è accaduto. Io vi dico sempre la verità, non ho ricevuto nessuna chiamata. Perché nelle rotazioni non hanno trovato spazio Vignato e D'Alessandro? E' un argomento non facile da spiegare perché la squadra è composta da tanti giocatori molto forti e la competizione è molto alta. E' normale che alla fine di un campionato c'è chi ha giocato di meno e di più. Oltre a Vignato e D'Alessandro ci sono Antov, Carboni, Ranocchia. Citarne solamente due sarebbe riduttivo ma fa parte del gioco. Io metto in campo sempre chi da il 100%. Purtroppo in campo ne devo mettere 11 e le sostituzioni sono 5. Qual è il gol più bello messo a segno dalla squadra? Spesso riguardo i nostri gol, ne facciamo tanti belli. Nel calcio negli ultimi metri bisogna avere qualità. Balisticamente scelgo il gol di Caprari contro la Sampdoria, mentre a livello corale quello di Ciurria contro l'Inter. Cosa penso del Sassuolo? Il Sassuolo è un'ottima squadra. Da gennaio hanno fatto gli stessi nostri punti e sono allenati molto bene da un grande allenatore come Dionisi. All'andata ci hanno messo in difficoltà, è vero, ma sappiamo come limitare le loro grandi individualità. Il loro progetto deve essere preso d'esempio per tante squadre, è una bellissima realtà. Il primo anno rischiarono la retrocessione ma poi sono stati bravi a programmare fino ad arrivare in Europa. Come Monza dobbiamo prendere spunto dal Sassuolo. Anche a livello di settore giovanile lavorano molto bene, così come anche il Monza".