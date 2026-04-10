Hellas Verona in lutto: morta la moglie di Francesco Benussi

L’Hellas Verona piange la morte della moglie di Francesco Benussi: il club ha espresso vicinanza all’ex portiere e alla sua famiglia

Daniele Cirafici 10 aprile - 21:02

Una notizia dolorosa ha colpito l’ambiente dell’Hellas Verona. È scomparsa la moglie di Francesco Benussi, ex portiere e attuale preparatore dei portieri del club gialloblù. La tragedia ha scosso profondamente la società scaligera e l’ambiente legato alla squadra veneta, che in queste ore si è stretto attorno a Francesco Benussi, figura molto stimata all’interno del club.

Il messaggio di cordoglio del club — Attraverso un messaggio ufficiale pubblicato sui propri canali, l’Hellas Verona ha espresso vicinanza e affetto a Francesco Benussi e alla sua famiglia per la grave perdita.

"Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi, il Direttore Sportivo Sean Sogliano, il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta e tutta la famiglia dell'Hellas Verona si stringono attorno a quella di mister Francesco Benussi, Preparatore dei Portieri della formazione Primavera, per la scomparsa della moglie Laura. A Francesco, alle figlie Camilla e Carlotta, e a tutta la sua famiglia va il più sincero abbraccio e la più forte vicinanza da parte di tutta la società, di tutti gli staff tecnici e di tutte le squadre."

Con questo messaggio di cordoglio la società ha voluto esprimere il proprio sostegno alla famiglia Benussi in un momento così difficile, allo stesso tempo, il club gialloblù ha ribadito la vicinanza di tutta la squadra, dello staff tecnico e della dirigenza.

La vicinanza del mondo del calcio — La scomparsa della moglie di Benussi ha suscitato grande commozione anche nel mondo del calcio. In particolare, la notizia ha colpito profondamente l’ambiente sportivo legato alla sua carriera. L’ex portiere è infatti molto conosciuto per la sua lunga carriera tra Serie A e Serie B, durante la quale ha vestito diverse maglie del calcio italiano.

Nel frattempo, in queste ore numerosi messaggi di vicinanza stanno arrivando da tifosi, addetti ai lavori e protagonisti del mondo sportivo, che si stanno unendo al cordoglio per questa grave perdita. Si tratta, dunque, di un segno di affetto e rispetto nei confronti di Benussi e della sua famiglia in un momento di grande dolore.