Pericolo di un possibile addio a parametro zero scongiurato: Alex Meret rimarrà con il Napoli fino al 2027, arriva il comunicato del club partenopeo

Mattia Celio Redattore 27 giugno 2025 (modifica il 27 giugno 2025 | 15:56)

Alex Meret continuerà a difendere la porta del Napoli. Pochi istanti fa, infatti, la società partenopea ha comunicato l'ufficialità del rinnovo del contratto del portiere azzurro fino al 2027. Arrivato dalla SPAL nel 2018, l'estremo difensore friulano ha totalizzato 212 presenze tra campionato e coppe conquistando 2 scudetti, di cui l'ultimo nella passata stagione, e una Coppa Italia.

Napoli, ufficiale il rinnovo di Alex Meret: il comunicato dei partenopei — A difendere la porta, e lo scudetto, nella prossima stagione per il Napoli ci sarà ancora Alex Meret. L'estremo difensore azzurro ha ufficialmente rinnovato il contratto con i campani fino al 2027, spegnendo così le voci su un suo possibile, se non quasi certo, addio a parametro zero. Il nativo di Udine è stato uno dei principali protagonisti della conquista del tricolore tanto da aver concluso il campionato con il maggior numero di clean sheet: ben 17.

Classe 1997, Meret ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Udinese, squadra della città in cui è nato. Nella stagione 2015-16 i friulani lo aggregano in prima squadra come vice di Karnezis e nel dicembre dello stesso anno esordisce tra i professionisti nel quarto turno di Coppa Italia contro l'Atalanta, dove i bianconeri vincono 3-1. Nell'estate del 2016 viene ceduto in prestito alla SPAL, all'epoca in Serie B, per fare minutaggio e il portiere offre grandi prestazioni tanto da vincere il campionato cadetto ottenendo, di conseguenza, la promozione in Serie A, dove gli estensi mancavano da più di 50 anni.

La sua prima stagione nella massima serie, tuttavia, non inizia nel migliore dei modi a causa di una pubalgia. Esordisce solo nel gennaio del 2018 collezionando alla fine solo 13 presenze a causa di un infortunio alla spalla. Nell'estate successiva, appunto, viene ceduto a titolo definitivo al Napoli. Prima secondo di David Ospina con il passare del tempo trova sempre più spazio fino a diventare il portiere titolare e adesso, dopo questo nuovo rinnovo, lo è ancora più di prima.

Il comunicato della società Napoli — La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027.

L'8 dicembre 2018 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria interna, per 4-0, contro il Frosinone. Meret ha disputato 212 presenze con il Napoli, mantenendo per 68 volte la porta inviolata.

Nessun portiere ha mantenuto la porta inviolata più volte di Alex Meret nei cinque maggiori campionati europei 2024/25 (16, al pari di Mile Svilar); inoltre, Meret non ha mai fatto meglio in una stagione di Serie A (16 clean sheet anche nel 2022/23).

Nelle ultime tre stagioni (dal 2022/23) Alex Meret è il portiere che ha parato più rigori in Serie A (cinque).

Con la maglia azzurra Meret ha conquistato due scudetti, nelle stagioni 2022/23 e 2024/25, e una Coppa Italia, nell'annata 2019/2020.

Congratulazioni, Alex!