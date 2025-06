Una lunga salita, ma alla fine Luca ce l'ha fatta: da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli

Federico Grimaldi 13 giugno - 20:23

In due anni ha scalato una montagna che sembrava troppo ripida per molti ma non per lui. Luca Marianucci è il nuovo volto del Napoli e la sua è una di quelle storie che il calcio racconta di rado ma che sanno di verità e sacrificio. Dai campi della Serie C con la Pro Sesto, dove il fango si mescola ai sogni, al salto nell’Empoli in Serie A, dove ha respirato per la prima volta l’aria dei grandi. Ora, il traguardo più bello: approdare al Napoli campione d’Italia, con lo scudetto cucito sul petto e il Maradona come nuova casa. È la traiettoria di chi non ha bruciato le tappe, ma le ha vissute tutte, una dopo l’altra, con la forza silenziosa di chi sa dove vuole arrivare.

Luca is proud to be one of us! ✨

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 13, 2025

Marianucci-Napoli, le cifre dell'operazione — Il trasferimento di Luca Marianucci al Napoli è ora ufficiale, anche se – come spesso accade – le società non hanno reso note le cifre dell’operazione. Tuttavia, secondo le indiscrezioni più attendibili, il club campione d’Italia ha investito circa 9 milioni di euro per strappare il giovane difensore all’Empoli, dove si era affermato come una delle rivelazioni dell’ultima stagione. Con 24 presenze, 2 assist e oltre 1500 minuti giocati nel campionato 2024/25, Marianucci ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club, ma è stato il Napoli a muoversi per primo, bloccandolo già nel mese di gennaio.

L’iter si è completato il 10 giugno, con le visite mediche a Villa Stuart e la successiva firma sul contratto pluriennale che lo legherà agli azzurri. Ora Marianucci sarà a disposizione di Antonio Conte già dal prossimo ritiro estivo, pronto a giocarsi le sue carte in un reparto arretrato guidato dalla coppia Rrahmani-Buongiorno. Per il Napoli, un investimento importante su un classe 2004 dal futuro luminoso; per Marianucci, il passo più grande in una scalata che continua a profumare di sogno.

Dalla retrocessione in D al sogno del Napoli di Conte: la storia di Marianucci — Chi avrebbe mai immaginato che quel bambino cresciuto tra le strade e i campetti della Pro Livorno Sorgenti, con il pallone sempre tra i piedi e il sogno negli occhi, sarebbe arrivato un giorno a indossare la maglia del Napoli campione d’Italia? Eppure, la storia di Luca Marianucci è proprio questa: un percorso fatto di fatica, risalite e silenzi. Nell’aprile del 2024, il suo nome era ancora sconosciuto ai più, reduce da una stagione difficile con la Pro Sesto, terminata con una dolorosa retrocessione in Serie D. Sembrava un punto di arresto e invece è stato l’inizio di tutto.

Poi è arrivato l’Empoli, la Serie A, un ambiente dove Marianucci ha potuto crescere in silenzio, imparando dai compagni, studiando i movimenti, accumulando minuti e consapevolezza. Un anno bastato per farsi notare, per convincere il Napoli a puntare forte su di lui. Ora approda all’ombra del Maradona, in una città che vive di passione e pretende carattere. Marianucci ha tutto per farcela: testa, talento e quella fame di chi non ha mai avuto niente di scontato. Il suo viaggio non è una favola ma la prova che anche dalle retrovie si può emergere...se si ha il coraggio di crederci fino in fondo.

Il comunicato del club — Questo il comunicato del Napoli su Marianucci: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci dall'Empoli F.C. Il difensore italiano vestirà la maglia azzurra a partire dal prossimo primo luglio".