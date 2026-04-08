Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli eserciterà il diritto di riscatto per il calciatore classe 2002, versando 16,5 milioni di euro allo Sporting.

Giammarco Probo 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 13:11)

Ottime notizie in casa Napoli: il brasiliano Alisson Santos sarà riscattato dal club partenopeo. L’esterno, arrivato nella sessione invernale di calciomercato dallo Sporting Lisbona, si è rivelato senza dubbio il colpo sorpresa di gennaio. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli eserciterà dunque il diritto di riscatto per il calciatore classe 2002, versando 16,5 milioni di euro allo Sporting.

Le statistiche di Alisson Santos dal suo arrivo al Napoli — Fin dal suo arrivo, ma soprattutto dai primi minuti con la maglia del Napoli, i tifosi hanno capito che Santos fosse un ragazzo speciale, dotato di un talento incredibile. Nelle sue prime prestazioni in azzurro ha regalato numeri, giocate, gol e assist: tutte qualità per le quali il popolo napoletano si sta innamorando di lui partita dopo partita.

Alisson ha subito messo in mostra le sue doti. L’esterno ha segnato 2 reti in 7 partite di campionato, contro Roma e Torino, rivelatesi in entrambe le occasioni decisive ai fini del risultato come il 2-2 contro i giallorossi e il 2-1 contro i granata. Con le sue percussioni sulla fascia e la qualità palla al piede, Alisson ha conquistato definitivamente il Napoli, che potrà contare sul brasiliano anche nella prossima stagione.

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Il sogno scudetto degli azzurri — Dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Milan, in casa Napoli è tornato il sogno scudetto. A decidere il big match contro i rossoneri di Allegri è stato Matteo Politano, che, subentrando insieme ad Allison Santos, ha cambiato completamente la partita. Proprio il brasiliano ha propiziato il gol con un'azione incredibile e un passaggio no look a Olivera, pennellando così l'assist al bacio per il rinvio rossonero e il tapin del 21 partenopeo. Il successo al “Maradona” ha così permesso agli azzurri di scavalcare la squadra di Allegri al secondo posto in classifica e di portarsi a meno sette dall’Inter.