Il Napoli capolista è a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato. Di fronte l'Atalanta di Gasperini risponde con quattro successi di fila in Serie A, cinque vittorie nelle ultime sei partite se si considerano anche le ultime due partite in Champions League (vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk e pareggio a reti bianche al Gewiss Stadium con il Celtic).