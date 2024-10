Napoli, Conte: “Orgoglioso di questo gruppo: pronti a morire per la squadra!”

Nel posticipo serale, Napoli sbanca Milano: vittoria per 2-0 in trasferta della squadra di Conte. Le reti di Lukaku e di Kvaratskheliaconsentono ai partenopei di allungare sulle contendenti alla prima posizione: nell'attesa di Empoli-Inter e Juventus-Parma, il Napoli è primo con 25 punti, a 7 di vantaggio dalle concorrenti. Considerando quando accaduto nella scorsa stagione, col Napoli scudettato che è arrivato decimo in classifica, l'entusiasmo che ha portato il nuovo allenatore è eccezionale.