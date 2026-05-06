In casa Napoli arrivano segnali incoraggianti sul recupero di Giovanni Di Lorenzo, sempre più vicino al rientro dopo il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi mesi. Il capitano del Napoli vuole esserci per il finale di stagione del club azzurro, nonostante la matematica perdita dello Scudetto, e dopo ben 100 giorni di stop, vuole tornare a calcare il terreno di gioco contro il Bologna.

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💙 310 partidos y once temporadas defendiendo al equipo de su vida. Ejemplo dentro y fuera del campo, un jugador imprescindible. Eskerrik asko denagatik, 𝗔𝗿𝗶𝘁𝘇! — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 5, 2026

Di Lorenzo verso il ritorno in campo

Secondo quanto riportato dal giornalistaa Sky Sport,punta a tornare in campo nel Monday Night della 36° giornata di, contro il. Il capitano dei partenopei, fermo per una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro rimediata nel lontano 31 gennaio (contro la), vuole tornare a prendere il suo posto in difesa per aiutare ila consolidare la posizione in zona

NAPOLI, ITALIA - 26 OTTOBRE: Giovanni Di Lorenzo del Napoli festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Napoli e Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona il 26 ottobre 2024 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il difensore azzurro era già tornato a disposizione della squadra nella precedente partita a Como, ma senza avere la possibilità di calcare il campo. Stanco di osservare la gara dalla panchina, Giovanni Di Lorenzo vuole tornare in campo contro il Bologna e, qualora ciò dovesse accadere, rimetterebbe piede sul terreno di gioco a ben 100 giorni dal suo infortunio al ginocchio.

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Il recupero dopo lo stop

L'ultima volta cheha vestito la maglia del, la situazione in campionato della squadra diera ben diversa da quella che potrebbe ritrovare ora al suo rientro. Sfumata matematicamente la difesa del tricolore conquistato lo scorso anno, alnon resta che consolidare la qualificazione in Champions League

La vittoria contro il Milan nel giorno di Pasquetta aveva riacceso le speranze dei tifosi partenopei, ma il pareggio col Parma e la successiva sconfitta al Maradona contro la Lazio hanno fermato le aspirazioni degli uomini di Conte. L'obiettivo finale, dunque, è la Champions. Di Lorenzo lo sa, ma prima di iniziare a pensare alla prossima stagione vuole tornare a riabbracciare il suo Napoli, in attesa di capire quali sorprese riserverà l'estate.

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