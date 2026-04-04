Napoli-Milan, la guerra dei follower: chi domina sui social?

La sfida tra azzurri e rossoneri si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower tra De Bruyne, Modric, Leao, Pulisic e gli altri protagonisti

Silvia Cannas Simontacchi 4 aprile - 10:30

Lunedì 6 aprile, ore 20.45. Nella sera di Pasquetta, i riflettori di un Maradona tutto esaurito si accendono su Napoli-Milan, terza contro seconda in classifica, entrambe all'inseguimento dell'Inter, avanti rispettivamente di sette e sei punti. La partita, che chiude la 31^ giornata di Serie A, mette in palio molto più dei tre punti: chi vince può continuare a tallonare la capolista, per chi perde, invece, il sogno dello scudetto potrebbe allontanarsi in modo quasi definitivo.

In attesa di goderci questo duello all'ultimo sangue, possiamo scaldarci con un altro tipo di sfida: quella all'ultimo follower. Qui non contano expected goal e statistiche, ma like, commenti e interazioni. Abbiamo analizzato i profili dei calciatori più chiacchierati delle due squadre per scoprire chi è il più virale, chi il più seguito ma, soprattutto, chi vince sui social tra rossoneri e partenopei.

Napoli-Milan: De Bruyne vs Modric, i veterani Il primo confronto è quello tra i profili ufficiali delle due società: da una parte i 5,2 milioni di follower del club campano, protagonista negli ultimi anni di un vero glow up digitale; dall'altra una corazzata da 18,4 milioni, con una fanbase che segue e interagisce costantemente con i post, ordinati come tessere di un mosaico in cui regna la coerenza cromatica. Tutto è rosso, nero o bianco, il colore della maglia away.

Il primo atto di questo match social mette di fronte due dei nomi che, anche senza pallone tra i piedi, fanno rumore: Kevin De Bruyne e Luka Modric, dei veterani che non hanno bisogno di presentazioni e che, dettaglio non da poco, su Instagram si seguono l'un l'altro. A livello di numeri, la spunta il capitano della Croazia ed ex Real Madrid: Modric viaggia sui 39,1 milioni di follower. Arrivato a Milanello nell'estate 2025 e accolto come merita un'icona, tra i suoi seguaci compaiono addetti ai lavori come il fotografo Claudio Villa, campioni di altri sport come Carlos Alcaraz, e una costellazione di calciatori che va oltre i compagni di squadra o di Nazionale, da Marcelo Brozovic e Ivan Perisic fino a rivali del calibro di Erling Haaland. Tra i seguiti, circa 580, spuntano diverse vecchie glorie della Serie A, da Alessandro Del Piero a Christian Vieri, da Alexandre Pato a Francesco Totti, oltre al profilo ufficiale del Pallone d'Oro.

A fare gli onori di casa c'è invece De Bruyne, stella della Nazionale belga ed ex Manchester City: i suoi 26,6 milioni sono meno rispetto al rossonero, ma restano numeri da capogiro. Nel suo feed c'è spazio quasi solo per il calcio: il Napoli, la Nazionale, qualche incursione familiare e diverse tracce del passato da Citizen. Anche qui, i follower non passano inosservati: Neymar, ancora Haaland, e persino Calvin Harris. Tra i seguiti, circa 560, oltre ai compagni di squadra come Scott McTominay, compare anche qualche membro dello staff e qualche nome fuori dal rettangolo verde, come Lewis Hamilton.

Lo zoccolo duro: Lukaku e McTominay vs Pulisic e Leao Ma, se De Bruyne e Modric sono sbarcati rispettivamente a Napoli e a Milano la scorsa estate, entrambe le squadre avevano già in casa qualche "influencer" rodato. Tra gli azzurri spicca lo scozzese Scott McTominay, per i napoletani McFratrm: "solo" 3,5 milioni di follower, ma un'identità visiva riconoscibile, con un feed in cui predominano i colori del cielo e del mare. L'azzurro del Napoli, e il blu della Nazionale scozzese fanno da sfondo a un feed pulito, dove non mancano le tracce di rosso che raccontano il passato al Manchester United, momenti privati e persino una foto insieme a un Elton John dall'aria vagamente perplessa. Impossibile poi non nominare Romelu Lukaku: 8,2 milioni di follower per l'attaccante più discusso delle ultime settimane, anche se il suo profilo, al momento, risulta ridotto all'essenziale, con appena otto contenuti, quasi tutti dedicati alla memoria del padre.

Il Milan risponde con Christian Pulisic, che conta 7,6 milioni di seguaci, e Rafa Leao, a quota 7,1 milioni. Nel feed di Pulisic, piacevolmente caotico, fanno da base il rosso e il nero, ma non mancano tocchi di blu e di bianco che richiamano inevitabilmente alla bandiera a stelle e strisce. Tra i reel, spicca un siparietto con Will Smith, a cui il calciatore riesce a segnare persino da girato di spalle. Tra i seguiti, 549 in totale, oltre ai compagni Gabbia e Saelemaekers, spunta a sorpresa il nome di Camila Morrone, protagonista della serie Netflix del momento, Something very bad is going to happen.

Leao, invece, gioca un'altra partita. Non è il più seguito, ma è certamente il più fashion: scatti da rivista patinata, look urban, pose studiate e il colore nero predominante, che dà un tocco posh da prima fila alla Fashion Week. Abbinato al nero, c'è il rosso: doppio richiamo alla maglia del Milan e alla Nazionale portoghese. Dettaglio chic: le storie in evidenza con le copertine rossonere, che sembrano vinili hip-hop pronti a essere mixati.

Chi vince la sfida dei social? Quindi, chi vince la guerra dei follower? Al primo posto c'è Luka Modric, con un seguito lungo quanto la lista dei suoi titoli. Al secondo posto, un po' distaccato, il nemico-amico Kevin De Bruyne, terzo Romelu Lukaku, malgrado la recente svolta minimal. Menzione d'onore per Rafa Leao e i suoi look, tali da fare invidia all'intera scena trap italiana.