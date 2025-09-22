Napoli-Pisa: dove vedere la Serie A in Diretta TV e in Streaming Gratis

Napoli-Pisa, Monday Night della quarta giornata di Serie A: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 22 settembre - 00:23

Al Maradona il Napoli ospita il Pisa nel match che chiude la quarta giornata di Serie A. Padroni di casa a caccia del poker che gli permetterebbe di sorpassare e allungare in classifica sulla Juventus; ospiti, invece, in cerca del primo successo stagionale. Calcio d'inizio fissato alle 20:45 di lunedì 22 settembre

Qui Napoli — Il Napoli si presenta al Maradona con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato, a conferma delle ambizioni da alta classifica della squadra di Antonio Conte. Gli azzurri hanno iniziato il torneo col piede giusto: nove punti in tre gare, sei gol segnati e soltanto uno subito.

L’unica nota stonata è arrivata in settimana, con il ko al debutto in Champions contro il Manchester City, ma proprio questa battuta d’arresto potrebbe trasformarsi in un’ulteriore motivazione per mostrare carattere e continuità in Serie A. In attacco riflettori su Hojlund, già decisivo nelle prime uscite, anche se Lucca potrebbe trovare spazio a gara in corso. La classifica vede il Napoli a quota nove, subito dietro la Juventus capolista.

Qui Pisa — Il Pisa di Gilardino si avvicina alla sfida con il Napoli in una situazione opposta: la neopromossa toscana ha collezionato appena un punto nelle prime tre giornate, arrivato con il pareggio sul campo dell’Atalanta all’esordio. Poi, due sconfitte interne senza segnare hanno evidenziato tutte le difficoltà di adattamento alla Serie A.

La squadra nerazzurra ha infatti all’attivo una sola rete e già tre subite, senza ancora aver mai festeggiato una vittoria né mantenuto la porta inviolata. La trasferta al Maradona si annuncia proibitiva, ma il ricordo del pari di prestigio di Bergamo rappresenta l’unico appiglio su cui Gilardino e i suoi possono costruire fiducia.

Napoli-Pisa: dove vedere la Serie A in Diretta TV e in Streaming Gratis — NAPOLI PISA SERIE A DIRETTA LIVE STREAMING - Napoli-Pisa, posticipo del lunedì di Serie A (calcio d'inizio alle 20:45) sarà visibile in diretta TV sia su DAZN che su Sky (Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e canale 251). Inoltre la gara del Maradona sarà trasmessa anche in streaming su Sky Go e su Now TV.

Napoli-Pisa, probabili formazioni — NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.