Nicola avvisa: “Consapevoli e non coraggiosi. Inter? Ha tanta qualità”

La Cremonese si prepara per affrontare l'Inter. Alla vigilia del match, Davide Nicola ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Michele Massa 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 14:22)

La Cremonese si prepara alla sfida in programma domani contro l'Inter di Chivu. Gli uomini di Nicola, ancora imbattuti in campionato, sperano di ripetere il colpaccio a Milano, dopo aver soffiato i tre punti al Milan di Allegri alla prima giornata di campionato. In vista della sfida ecco le parole del tecnico.

Davide Nicola alla vigilia di Inter-Cremonese — COME SI AFFRONTA L'INTER? - "Noi dobbiamo essere consapevoli, non coraggiosi. Nel primo tempo lo siamo comunque stati. Le partite sono tutte diverse. Il primo obiettivo è stare e rimanere in partita. Poi devi capire i momenti della gara, che sono diversi di quarto d’ora in quarto d’ora. Dipende anche da cosa ha preparato l’avversario. Noi per tutto il girone d’andata dovremo imparare, cercando di farlo il più velocemente possibile ovviamente. La squadra che affrontiamo è molto forte, andiamo a imparare dai migliori. Per noi sarà molto importante per capire la dimensione che ci vuole per stare a certi livelli".

SULLA FORMAZIONE NERAZZURRA - "Per noi cambia poco l’assenza di Thuram. Tra Lautaro, Bonny e Esposito, hanno tanta qualità come in tutti i reparti. Che sia una squadra fortissima e con personalità lo sappiamo. Il punto sta nel ribaltare questa visione. Hanno anche il vantaggio di giocare da molto insieme. Il nuovo allenatore ha già dimostrato di aver portato le sue idee. Dobbiamo andare in campo liberi mentalmente, ma con grande consapevolezza di dover essere squadra. Indipendentemente da chi parte e chi subentra".

NICOLA FA IL PUNTO SULL'ATTACCO -"Gli attaccanti sono quelli. È un discorso di caratteristiche. Vardy appena abbiamo potuto l’abbiamo messo. Pensiamo di aver fatto sempre le scelte giuste. Dobbiamo anche saper interpretare movimenti differenti. Stiamo impiegando gli attaccanti che ci danno più soluzioni per costruire e cercando di inserire quelli con meno minuti. Dobbiamo far coesistere più qualità e caratteristiche diverse possibili, mantenendo equilibrio. Quando tutti avranno i 90′ vedremo se faremo scelte diverse".

SOGNO IMBATTIBILITA' - "A chi non piacerebbe? Nessuno vuole perdere una partita, mai. Noi siamo consapevoli di essere riusciti a essere competitivi, con umiltà. Capiteranno momenti anche lunghi dove non faremo punti. Ogni situazione va vissuta nel modo giusto. Per una neopromossa, un punto a partita è già straordinario. Sappiamo che non è normale. Non sprechiamo energie a pensarci troppo".