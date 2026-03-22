La prestazione vincente dei rossoneri sul Torino non cambia il giudizio tattico: Massimiliano Allegri ha bisogno di più strumenti contro le "piccole" del campionato

In un campionato dove la differenza si fa spesso contro le cosiddette "piccole", il Milan si interroga sulla necessità di un piano tattico alternativo per scardinare le difese più chiuse. Se contro le grandi squadre lo spazio e le ripartenze esaltano le caratteristiche del gruppo di Allegri , le sfide contro avversari che rinunciano al palleggio per arroccarsi negli ultimi trenta metri richiedono una pazienza diversa e soluzioni meno convenzionali.

Per il Milan, il tema centrale non è solo tecnico, ma di approccio: la capacità di variare il ritmo della manovra senza cadere nella frenesia del possesso palla sterile. Diventa fondamentale trovare nuove tracce di passaggio, sfruttando meglio l'ampiezza e gli inserimenti dei centrocampisti, per evitare che la manovra si scontra sistematicamente contro il muro difensivo avversario. La maturità di una squadra con ambizioni da scudetto passa proprio da qui: saper "sporcare" la partita quando necessario e avere la lucidità di cambiare pelle a gara in corso. Solo attraverso questa evoluzione tattica, capace di trasformare il controllo territoriale in reale pericolosità, si potranno evitare quei passi falsi che pesano come macigni sulla corsa verso il vertice. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>