Palladino, Monza: “La dinamica di Caprari è delicata, Djuric sta aiutando Popovic”

In base alle domande dei giornalisti, l'analisi di Palladino è partita dal percorso della sua squadra: "Stiamo continuando a crescere dallo scorso anno, i gol fotocopia di Pessina a Genova ne sono una dimostrazione. Siamo orgogliosi del percorso e siamo consapevoli che non era facile, confermarsi è sempre più difficile che affermarsi. Crescere e migliorarsi è il minimo, ogni giorno mettiamo dentro qualcosa in più. Dany è un esempio, da lui mi aspettavo esattamente questo, aveva solo bisogno di sbloccarsi, l'ho stimolato e punzecchiato al punto giusto e questi sono i risultati. Ma come lui ce ne sono tanti altri: Birindelli, Bondo, Colpani, lo stesso Akpa, Colombo, vorrei davvero citarli tutti".

Sempre con un occhio di riguardo all'avversario: "Arriva una squadra in salute, hanno un pubblico molto caldo e sono difficili da affrontare. Conosco bene mister Ranieri e i suoi principi di gioco. La storia parla per lui, ho un bel ricordo con il mister, è un allenatore da rispettare e c'è sempre da imparare. Il Cagliari è nel momento migliore della stagione, le insidie sono dietro l'angolo, dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Voglio una prova di temperamento e personalità. Mentre tornavo a casa verso Milano dopo Genova ho capito veramente quello che da il calcio ai tifosi, che erano sotto la pioggia alle 2 di notte ad aspettarci, mi ha molto toccato e questi momenti valgono più di una vittoria in campionato".

Sui singoli: "La squadra sta bene, Gagliardini rientra, gli altri sono ancora fuori. Su Caprari non so, ancora non è rientrato con la squadra, è una dinamica delicata. Popovic? Mi auguro di dargli spazio da qui a fine stagione, è un ragazzo bravissimo, ha avuto difficoltà nell'imparare l'italiano ma Djuric l'ha aiutato molto. Abbiamo preferito dargli minutaggio con la primavera, stare 8 mesi fuori non è facile. Mettere in competizione tutti i giocatori e non far sentire i giocatori titolari o meno aiuta molto. Tutti si devono sentire importanti, anzi, chi non scende in campo quasi lo è di più.