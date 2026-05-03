Il pareggio a reti inviolate contro il Genoa fotografa perfettamente il momento dell’Atalanta, apparsa scarica, poco brillante e priva della consueta intensità. La squadra bergamasca allenata da Palladino ha faticato a costruire occasioni nitide, mostrando una manovra lenta e prevedibile, mentre gli avversari hanno gestito senza particolari affanni. A tre giornate dalla fine del campionato, questo risultato pesa in modo significativo sulla classifica: la corsa alle posizioni europee si complica e il margine di errore si riduce al minimo.

Servirà un cambio di passo immediato per restare agganciati al treno delle competizioni continentali, obiettivo che fino a poche settimane fa sembrava più alla portata. Nel post gara, il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione e sottolineando le difficoltà fisiche e mentali del gruppo in questo finale di stagione.

BERGAMO, ITALIA - 30 NOVEMBRE: L'allenatore dell'Atalanta BC, Raffaele Palladino, osserva la partita di Serie A tra Atalanta BC e ACF Fiorentina allo stadio Gewiss il 30 novembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Palladino dopo il pareggio

"Abbiamo fatto un percorso importante su tre competizioni. Siamo arrivati troppo scarichi in questo momento topico della stagione, è stato molto evidente e chiedo scusa a tutti".

LE PRESTAZIONI DELL'ULTIMO MESE - "Nell'ultimo mese poi non ci sta girando bene, anche facendo grandi prestazioni come contro Juventus, Roma e Lazio, non è andata come volevamo. C'è dispiacere, perché volevamo riscattare la brutta partita contro il Cagliari. Ma credo che un po' di stanchezza sia normale a questo punto del campionato".

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L'analisi della partita

"Ci è mancata qualità, ma è colpa mia. Ho cercato di mettere due punte di peso davanti, sapevo che il Genoa sarebbe venuto a prenderci uomo contro uomo. Da Scamacca ci aspettiamo sicuramente di più, Krstovic ha fatto la sua partita. Nel secondo tempo abbiamo provato a sbloccare la partita ma non ci siamo riusciti".

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