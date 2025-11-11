Atalanta, Raffaele Palladino è il nuovo allenatore: la nota del club

L'ex tecnico del Monza e della Fiorentina ha raggiunto l'accordo con la società neroazzurra. Palladino sostituirà l'esonerato Ivan Juric

Gianmarco Inguscio 11 novembre - 16:40

Raffaele Palladino torna ufficialmente in panchina. Dopo aver già allenato Monza e Fiorentina, questa volta torna a Bergamo per rilanciare un'Atalanta stanca e senza idee, reduce da un percorso tutt'altro che brillante sotto la guida di Ivan Juric. Ad annunciarlo è la stessa società bergamasca attraverso i propri canali ufficiali. Palladino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Atalanta, ufficiale l'arrivo di Palladino — Attualmente, la società capitanata dal Presidente Luca Percassi non vive sogni tranquilli. In campionato si trova in tredicesima posizione con tredici punti, frutto di sette pareggi, due vittorie e altrettante sconfitte. Situazione più tranquilla invece in campo internazionale, dove nel maxi girone di Champions League è al sedicesimo posto e vanta sette punti conquistati, grazie a due vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Di seguito, il comunicato pubblicato dalla società: "Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino, 41enne allenatore che ha al suo attivo - dopo gli inizi nelle squadre Under 15 e Primavera del Monza - 126 panchine fra i professionisti, di cui 73 con il Monza e 53 con la Fiorentina, alla guida della quale è arrivato al sesto posto con 65 punti nello scorso campionato di Serie A, raggiungendo anche la semifinale della UEFA Conference League 2024/2025.

Raffaele Palladino si è legato al Club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst).

Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori".

Atalanta, i prossimi impegni tra campionato e Champions League — Palladino potrà sfruttare appieno questi giorni di pausa dal campionato per dispiegare le sue idee nei confronti di tutta la squadra. E chissà se con il cambio al vertice della panchina, alcuni "casi", come quello di Ademola Lookman, non diventino semplice brusio attorno al cambio di rotta dell'Atalanta.

Al rientro in Serie A, gli undici di Raffaele Palladino dovranno affrontare l'ex capolista Napoli e poco dopo saranno impegnati nella trasferta di Champions contro il Francoforte. Invece, per la prima partita davanti al pubblico del "Gewiss Stadium", bisognerà attenderà il 30 novembre, quando i neroazzurri ospiteranno proprio la Fiorentina, l'ultima squadra allenata dal nuovo tecnico.