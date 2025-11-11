Paura in Salernitana-Crotone, Luca Villa sviene in campo: le sue condizioni

Un lunedì sera di grande paura per la Salernitana , che in avvio della gara contro il Crotone all'Arechi ha vissuto attimi di grande apprensione per Luca Villa , svenuto in campo dopo uno scontro di gioco con Piovanello. Tutto lo stadio si è fermato in un rigoroso silenzio sperando che il calciatore si riprendesse quanto prima, riprendendo conoscenza qualche minuto dopo e trasportato in Ospedale subito per accertamenti.

Nel monday match di serie C, Salernitana e Crotone si sono sfidate a caccia di tre punti importanti per le proprie ambizioni di classifica. L'imperativo è non perdere la vetta per i padroni di casa, rispondendo alla vittoria del Catania contro l'Altamura, mentre per i calabresi un risultato positivo confermerebbe un buon piazzamento playoff. Pochi minuti dopo il fischio d'inizio però, lo stadio Arechi si gela: dopo uno scontro con Piovanello, Luca Villa si accascia al suolo, privo di sensi. Subito i calciatori in campo chiamano velocemente i soccorsi, temendo il peggio. Nel cercare di rianimarlo, c'è una grande tensione sia in panchina che sugli spalti. Il giocatore, per fortuna, riprenderà i sensi poco dopo, trasportato in Ospedale per gli accertamenti del caso. In uno stato di grande agitazione, le due squadre non vanno oltre lo 0-0, con i granata che così cedono la vetta agli etnei, lontani un solo punto.

Il comunicato della Salernitana

Stesso in serata, il club granata ha divulgato un comunicato stampa sui propri canali ufficiali, spiegando e chiarendo la situazione e lo stato di salute di Villa. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che il calciatore Luca Villa, vittima di uno scontro di gioco nel corso della partita contro il Crotone, ha riportato un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa al labbro. Trasportato immediatamente presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il giocatore vi trascorrerà alcune ore sotto osservazione. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e saranno rivalutate nelle prossime ore dallo staff medico granata, prontamente intervenuto nell’occasione, guidato dal dott. Vincenzo Rosciano con il medico sociale dott. Christian Crescenzo e i fisioterapisti Giuseppe Magliano, Andrea Ciccarino, Francesco Minieri e Mariano Ferraioli".