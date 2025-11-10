Fatale il KO contro il Sassuolo, al suo posto arriverà con tutta probabilità Raffaele Palladino, in attesa dell'annuncio ufficiale su ciò che accadrà nel futuro della Dea.

Mattia Celio Redattore 10 novembre - 17:41

La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: Ivan Juricnon è più l'allenatore dell'Atalanta. Fatale per il croato è stato il ko interno contro il Sassuolo riportato ieri pomeriggio. Il croato lascia così gli orobici al 13° posto dopo aver raccolto solo 13 punti nelle prime 11 giornate. Al suo posto arriverà con tutta probabilità Raffaele Palladino, in attesa dell'annuncio ufficiale. A dare notizia dell'esonero del tecnico è stato un comunicato della società bergamasca qualche minuto fa.

Atalanta, esonerato Juric: il comunicato — Ivan Juric lascia la panchina dell'Atalanta. All'indomani del duro ko contro il Sassuolo, la società bergamasca ha deciso di separarsi dal tecnico croato. Arrivato lo scorso giugno con il compito di raccogliere la dura eredità del maestro Gian Piero Gasperini, l'ex Genoa ha raccolto troppo poco di quanto ci si aspettasse. Solo 2 vittorie nelle prime 11 giornate e orobici al 13°posto con soli 13 punti. Più soddisfacente il cammino in Champions League ma non abbastanza per una squadra che fin dall'inizio ha mostrato troppe carenze in attacco e grandi lacune in difesa.

Per Juric si tratta del quinto esonero in carriera, dopo i tre riportati con il Genoa, quello con la Roma lo scorso novembre e, appunto, quest'ultimo con la Dea. Al suo posto è in arrivo Raffaele Palladino, la cui ufficialità è in programma nelle prossime ore. Di seguito il comunicato della società: "L'Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. L'Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".