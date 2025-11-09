derbyderbyderby calcio italiano serie a Atalanta, Ivan Juric in bilico: i numeri del croato sono preoccupanti

Italia

Atalanta, Ivan Juric in bilico: i numeri del croato sono preoccupanti

Atalanta, Ivan Juric in bilico: i numeri del croato sono preoccupanti - immagine 1
Era dai tempi di Stefano Colantuono che la Dea non raccoglieva così poco nelle prime 11 giornate. Lo 0-3 di oggi contro il Sassuolo inguaia Ivan Juric
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

L'Atalanta non riesce ad uscire dalla crisi. Anzi. La sconfitta casalinga per 3-0 contro il Sassuolo è un chiaro segna che qualcosa all'interno del gruppo non funziona. La vittoria all'ultimo contro il Marsiglia è solo una piccola consolazione per una squadra che fin dall'inizio non ha convinto per gioco e, di conseguenza, per risultati. Motivo per cui la posizione del tecnico Ivan Juric è seriamente tornata in bilico. E i numeri ne sono la prova.

Atalanta, Ivan Juric in bilico: i numeri del croato sono preoccupanti- immagine 2
Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Atalanta, mai così male dai tempi di Colantuono: la panchina di Juric traballa

—  

2 sole vittorie nelle prime 11 giornate e 13° posto in classifica. Ultimo successo il 3-0 in casa del Torino lo scorso 21 settembre. Non era certo quello che l'Atalantae i tifosi si aspettavano all'inizio della stagione. Attacco che crea ma che non concretizza e difesa letteralmente in bambola. E questo è nulla dato che in questi primi due mesi di stagione i numeri della Dea sono davvero allarmanti. In primis per Ivan Juric.

Come appuntato, attualmente gli orobici occupano la tredicesima posizione in classifica con 13 punti. Mai nelle prime undici giornate i neroazzurri avevano raccolto così poco. Neanche durante i nove anni con Gasperini in panchina. Bottino minimo è stato di 15 punti nel 2017-18 e 2018-19. Due annate in cui il club di Percassi era partito a ritmo altalenante per poi recuperare nella seconda parte di stagione, ma adesso la situazione è molto più critica.

Per trovare un punteggio così basso nella storia Atalantina, bisogna ritornare alla stagione 2014/15. Partita con Stefano Colantuono in panchina, la compagine bergamasca raccolse solo 10 punti in 11 gare. In quell'annata, il tecnico venne esonerato a marzo per fare spazio a Edy Reja che, alla fine, salvò la squadra dalla retrocessione ma non senza difficoltà. Ovviamente è difficile vedere anche quest'anno un'Atalanta in lotta per la permanenza in Serie A ma perché non succeda occorre subito una reazione. Se non addirittura un cambio in panchina.

Leggi anche
Juventus, svelato il motivo del gesto furioso di Francisco Conceição
Sassuolo, Berardi fa record nel lunch match: ben 19 reti nelle sfide delle 12:30. Nessuno come lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA