Era dai tempi di Stefano Colantuono che la Dea non raccoglieva così poco nelle prime 11 giornate. Lo 0-3 di oggi contro il Sassuolo inguaia Ivan Juric

Mattia Celio Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 19:31)

L'Atalanta non riesce ad uscire dalla crisi. Anzi. La sconfitta casalinga per 3-0 contro il Sassuolo è un chiaro segna che qualcosa all'interno del gruppo non funziona. La vittoria all'ultimo contro il Marsiglia è solo una piccola consolazione per una squadra che fin dall'inizio non ha convinto per gioco e, di conseguenza, per risultati. Motivo per cui la posizione del tecnico Ivan Juric è seriamente tornata in bilico. E i numeri ne sono la prova.

Atalanta, mai così male dai tempi di Colantuono: la panchina di Juric traballa — 2 sole vittorie nelle prime 11 giornate e 13° posto in classifica. Ultimo successo il 3-0 in casa del Torino lo scorso 21 settembre. Non era certo quello che l'Atalantae i tifosi si aspettavano all'inizio della stagione. Attacco che crea ma che non concretizza e difesa letteralmente in bambola. E questo è nulla dato che in questi primi due mesi di stagione i numeri della Dea sono davvero allarmanti. In primis per Ivan Juric.

Come appuntato, attualmente gli orobici occupano la tredicesima posizione in classifica con 13 punti. Mai nelle prime undici giornate i neroazzurri avevano raccolto così poco. Neanche durante i nove anni con Gasperini in panchina. Bottino minimo è stato di 15 punti nel 2017-18 e 2018-19. Due annate in cui il club di Percassi era partito a ritmo altalenante per poi recuperare nella seconda parte di stagione, ma adesso la situazione è molto più critica.

Per trovare un punteggio così basso nella storia Atalantina, bisogna ritornare alla stagione 2014/15. Partita con Stefano Colantuono in panchina, la compagine bergamasca raccolse solo 10 punti in 11 gare. In quell'annata, il tecnico venne esonerato a marzo per fare spazio a Edy Reja che, alla fine, salvò la squadra dalla retrocessione ma non senza difficoltà. Ovviamente è difficile vedere anche quest'anno un'Atalanta in lotta per la permanenza in Serie A ma perché non succeda occorre subito una reazione. Se non addirittura un cambio in panchina.