Il portoghese non ha preso bene la sostituzione. Ma il motivo della sua reazione al momento dell'uscita dal campo era dovuta a tutt'altro

Mattia Celio Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 17:32)

Il gesto di Francisco Conceição non è certo passato inosservato. Durante il Derby della Mole di ieri sera, il portoghese non è stato autore di una prestazione convincente tanto che al 65' è stato richiamato in panchina per dare il posto a Zhegrova. Una volta sedutosi, il figlio di Sergio è apparso visibilmente nervoso e più di qualcuno ha dato per certo che la reazione furiosa fosse dovuta alla sostituzione. Ma non è andata proprio così.

Juventus, gesto di Conceição al momento del cambio: ecco il motivo — Il video non ha impiegato molto a guadagnare risalto sui social. Dopo essere stato sostituito nello 0-0 della Juventus con il Torino, Francisco Conceição ha fatto un gesto in panchina, con Dusan Vlahovic, anche lui appena uscito dal campo, che ha cercato di calmare il nazionale portoghese. Ci sono state rapide speculazioni sul motivo della reazione dell'esterno, ma la verità è che non era diretta all'allenatore Luciano Spalletti.

Come ha recentemente riportato La Gazzetta dello Sport, il gesto di Conceição era rivolto ad un cameraman che ha diretto il dispositivo in direzione di Chico. Probabilmente con l'intento di riprendere una sua eventuale reazione al cambio. Ancora con la divisa addosso e con il risultato sullo 0-0, l'attaccante si è irritato e, più bruscamente, ha spinto il suddetto operatore a concentrarsi su ciò che stava accadendo in campo.

Francisco Conceição, come ricordiamo, è stato convocato da Roberto Martinez per le ultime due sfide della fase a girone del Portogallo contro Irlanda e Armenia. Lusitani che sono ormai ad un passo dalla qualificazione al prossimo Mondiale.