Il club ha reso nota la decisione sul tecnico di Floridia. Al suo posto è stato promosso l'allenatore della primavera: Antonio Floro Flores

Michele Bellame Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 13:56)

Il Benevento ha esonerato Gaetano Auteri. La decisione arriva nonostante la vittoria contro il Foggia all'ultima giornata. La società di Vigorito ha deciso di affidare la guida della prima squadra ad Antonio Floro Flores, fino a oggi allenatore della Primavera giallorossa. La mossa è arrivata nonostante il team si trovasse nelle posizioni di vertice del campionato: il Benevento è terzo in classifica. L'ultima vittoria allo Zaccheria, aveva momentaneamente interrotto una mini-crisi di risultati. La società ha dunque optato per un cambio interno, puntando su una figura già inserita nel vivaio.

La società ha privilegiato un innesto interno per non stravolgere l'organico mentre la stagione avanza; toccherà al nuovo tecnico consolidare il momento positivo trasformando continuità tecnica e conoscenza del gruppo in risultati sul campo. Le prossime gare diranno se la scelta produrrà l'effetto desiderato.

Il profilo di Gaetano Auteri — Tecnico di lungo corso nel calcio italiano, Gaetano Auteri ha costruito la propria reputazione soprattutto nelle categorie professionistiche inferiori, con esperienze distintive e qualche promozione di rilievo in carriera. Tra i passaggi più significativi figura il precedente approdo al Benevento, con il quale aveva ottenuto risultati importanti e la storica promozione in Serie B. La sua figura è frequentemente oggetto di analisi per il carattere e l'approccio tattico che hanno contraddistinto le sue stagioni.

Il profilo di Antonio Floro Flores: il nuovo tecnico del Benevento Ex attaccante di lunga carriera, Antonio Floro Flores aveva intrapreso la strada da allenatore all'interno del settore giovanile del club. Nelle scorse stagioni era stato premiato con la promozione alla guida della Primavera e risultava in possesso di una licenza da tecnico professionista, fattori che hanno facilitato la scelta societaria di una soluzione interna. La sua esperienza da giocatore e i primi passi come tecnico nel vivaio sono considerati elementi utili per gestire la transizione.