Dopo un breve incontro avvenuto questa mattina, la dirigenza crociata ha deciso di confermare la fiducia al tecnico spagnolo
Il Parma festeggia la salvezza al Tardini: parte la super festa con i tifosi
Il Parma riparte da Carlos Cuesta. Non è ancora ufficiale ma dopo un breve incontro tra l'allenatore spagnolo e la dirigenza gialloblù entrambe le parti hanno deciso di continuare insieme. Arrivato la scorsa estate al Tardini a soli 29 anni, il tecnico nativo di Palma di Maiorca ha ottenuto un 13°posto nel suo primo anno da allenatore professionista. Il suo contratto con i Crociati scade nel 2027.
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Parma, confermata la fiducia a Carlos Cuesta: lo spagnolo sarà ancora l'allenatore dei CrociatiSulla panchina del Parma nella prossima stagione ci sarà ancora Carlos Cuesta. Nonostante manchi ancora l'ufficialità sia l'allenatore spagnolo che la dirigenza ducale, rappresentata dal Ceo Federico Cherubini e dal direttore sportivo, Alessandro Pettinà, hanno deciso di andare avanti insieme a seguito di un incontro tra le due parti avvenuto questa mattina.
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Il tecnico spagnolo, come ricordiamo, è arrivato a Parma a luglio dello scorso anno suscitando grande scalpore data la poca notorietà e soprattutto la giovanissima età (solo 29 anni). Il suo primo anno, come accennato, si è chiuso con un piazzamento al 13°posto, frutto di 11 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte. Arrivato con l'obiettivo di valorizzare i giovani della squadra Crociata, la sua ormai certa conferma rappresenta un chiaro segnale di dare stabilità a questo progetto.
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