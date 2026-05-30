Il Parma riparte da Carlos Cuesta. Non è ancora ufficiale ma dopo un breve incontro tra l'allenatore spagnolo e la dirigenza gialloblù entrambe le parti hanno deciso di continuare insieme. Arrivato la scorsa estate al Tardini a soli 29 anni, il tecnico nativo di Palma di Maiorca ha ottenuto un 13°posto nel suo primo anno da allenatore professionista. Il suo contratto con i Crociati scade nel 2027.

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Parma, confermata la fiducia a Carlos Cuesta: lo spagnolo sarà ancora l'allenatore dei Crociati

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Sulla panchina del Parma nella prossima stagione ci sarà ancora Carlos. Nonostante manchi ancora l'ufficialità sia l'allenatore spagnolo che la dirigenza ducale, rappresentata dal Ceo Federicoe dal direttore sportivo, Alessandro, hanno deciso di andare avanti insieme a seguito di un incontro tra le due parti avvenuto questa mattina.Durante il meeting, allenatore e dirigenza hanno parlato delle idee e delle prospettive per il futuro. La stagione appena conclusasi ha visto il Parma ottenere la salvezza a tre giornate dalla fine del campionato ma nella stesso tempo ha anche messo in evidenza molte lacune tecniche, motivo per cui questa sera ci sarà da lavorare per rinforzare l'organico. Altro tema toccato da Cuesta e dirigenza.

Carlos Cuesta, allenatore capo del Parma Calcio 1913, gesticola durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e AS Roma allo Stadio Ennio Tardini il 10 maggio 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il tecnico spagnolo, come ricordiamo, è arrivato a Parma a luglio dello scorso anno suscitando grande scalpore data la poca notorietà e soprattutto la giovanissima età (solo 29 anni). Il suo primo anno, come accennato, si è chiuso con un piazzamento al 13°posto, frutto di 11 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte. Arrivato con l'obiettivo di valorizzare i giovani della squadra Crociata, la sua ormai certa conferma rappresenta un chiaro segnale di dare stabilità a questo progetto.

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