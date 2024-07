Parma, Chichizola: “Vogliamo partire forte. Suzuki…”

Il portiere argentino classe 1990 si appresta a disputare la sua terza stagione con la maglia dei ducali.

Ospite alla trasmissione Calcio Time, in onda sui canali social di EuropaCalcio.it, Leandro Chichizola ha parlato di questo inizio di stagione del Parma. Così l’estremo difensore, che in Italia ha difeso anche le porte di Spezia e Perugia: “Il ritiro procede bene, ci stiamo preparando perché vogliamo partire forte. Siamo contenti per la vittoria di sabato contro il Galatasaray, in uno stadio peraltro pieno di tifosi turchi. Ci sono diversi giovani che si stanno inserendo bene, con loro ci siamo io e altri veterani come Esteves ed Hernani che cerchiamo di aiutarli“.

Sulla promozione della passata stagione...

“Fino a quando non eravamo matematicamente in A non siamo mai stati tranquilli: basta un niente per scivolare. Vedi il Venezia, che ha perso il secondo posto sul filo di lana, poi sono stati bravi a salire tramite i playoff. La differenza tra A e B è minima. Man? Ha fatto la differenza anche agli Europei. Vazquez avrebbe meritato di festeggiare con noi la promozione? Ha lottato tantissimo per due anni, ci è dispiaciuto vederlo andare via, io poi con lui avevo personalmente un ottimo rapporto. Il suo addio è stato una scelta della società, ma Franco (Vazquez, ndr) ha le sue motivazioni e i suoi obiettivi anche fuori dal Parma. Posso solo augurargli il meglio“.

Sul collega di reparto Zion Suzuki, da poco approdato in Emilia: “Chiaramente è qui da pochi giorni e non è mai un momento facile per nessuno. Ha trovato un ambiente completamente nuovo e ora deve ambientarsi. In più deve imparare alcune parole tecniche e tattiche, per ora parliamo in inglese. Ma ha 21 anni e già si intravede un ottimo repertorio, fisicamente è un animale“.

Poi: “Sin da piccolo seguivo il Parma, in Argentina tifavamo tutti per l’Inter ma appunto anche per il Parma, proprio per i tanti giocatori argentini presenti in queste due squadre. Per strada vendevano tante maglie dei vari Veron, Ortega e Crespo“.

Infine: “Il portiere più forte in Italia? Sono opinioni personali, ma a me l’anno scorso è piaciuto tanto Sommer: ha fatto cose semplici ma sempre efficaci. Il talento argentino più forte? Dico Mastantuono, ha sedici anni ma ragiona già come un quarantenne“.