Parma, continua la partnership con lo sponsor di maglia

Prometeon Tyre Group, leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori industrial, agricolo e OTR, rinnova la sua partnership con il Parma. Anche per la stagione 2024-25, questa sarà infatti sponsor di maglia degli emiliani. La straordinaria stagione 2023-24, che ha visto il ritorno del Parma in Serie A, è stata motivo di orgoglio non solo per la squadra, il tecnico ed i tifosi, ma anche per Prometeon, come afferma il Ceo Roberto Righi: "La soddisfazione per i risultati ottenuti nell'ultima stagione dal Parma ci ha convinto a proseguire il nostro cammino insieme iniziato nel 2022. Siamo entusiasti di affrontare la sfida della Serie A. Certi che la passione e le qualità dei giocatori saranno determinanti anche nel massimo campionato".