Calciomercato, lotta infuocata tra Cagliari e Parma per due calciatori

Una lotta di mercato all'orizzonte quella che si preannuncia tra Cagliari e Parma . Prima di lasciar parlare il campo infatti, le due squadre si scontrano per due calciatori. Si tratta di Marco Silvestri , portiere attualmente in forza all'Udinese e Gian Marco Ferrari , svincolato dopo la retrocessione del Sassuolo in B. Due rinforzi d'esperienza per due squadre che lotteranno con le unghia e con i denti nel prossimo campionato italiano.

Calciomercato, lotta tra Cagliari e Parma

Chi è in vantaggio per accaparrarsi Marco Silvestri e Gian Marco Ferrari? Stando a quanto riportato da Trasfertmarkt, il portiere che ha militato anche tra le fila del Verona, sarebbe valutato 1 milione e rappresenterebbe un colpo d'esperienza per Cagliari e Parma. Queste due squadre hanno in mente un progetto giovane, ma qualche rinforzo più avanti con l'età può fungere da chioccia ed essere fondamentale per la crescita del gruppo. Tra l'altro il Cagliari darà via Scuffet, che non ha convinto nel corso della passata stagione, mentre il Parma sta cercando un portiere affidabile da affiancare a Chichizola, come afferma la Gazzetta di Parma. Discorso diverso per Gian Marco Ferrari, attualmente senza contratto.