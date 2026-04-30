Nel progetto del Parma, Alessandro Circati si è rapidamente imposto come uno dei punti di riferimento del reparto arretrato, diventando una presenza stabile e affidabile nella linea difensiva. La sua crescita ha portato non solo solidità nelle letture e nei duelli ma anche una spiccata leadership. Proprio per questo ruolo sempre più centrale all’interno del gruppo, il difensore è considerato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del club emiliano. Successivamente, lo stesso Circati è intervenuto parlando ai canali social ufficiali del Parma, condividendo riflessioni sul suo percorso e sul momento della squadra, confermando il suo forte legame con l’ambiente gialloblù.

PARMA, ITALIA - 25 APRILE: Alessandro Circati del Parma Calcio durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Pisa SC allo Stadio Ennio Tardini il 25 aprile 2026 a Parma, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Circati

"Parlo italiano con mia mamma, con mio fratello solo inglese. Con mio papà invece poco. A Parma ho tanti amici non italiani, venendo dall'Australia sei aperto a tante culture, essendo un paese molto giovane. Quando sono arrivato qui, l'inglese mi ha aiutato

IL RUOLO NON AMATO SIN DA PICCOLO - "Da piccolo volevo fare l'esterno, non mi piaceva giocare in difesa ma papà mi ripeteva che avrei dovuto fare il difensore. Da adolescente poi fui messo davanti a un bivio e ho accettato a giocare da difensore centrale".

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Lo stop fisico e il Mondiale con l'Australia

"Il primo anno in Serie A giocavamo molto bene, poi c'è stato l'infortunio. Credo di essere stato molto fortunato a rientrare forte. Dottore e fisioterapista mi sono stati vicini".

IL MONDIALE CON L'AUSTRALIA - "La cosa più bella che un calciatore può fare è rappresentare la propria nazione. Al Mondiale affronteremo gli Stati Uniti a casa loro, sarà molto bello, sarà un'emozione unica, ma ora penso a finire la stagione con il Parma" .

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