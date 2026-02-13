Il marketing geniale usato dalla squadra toscana per un prodotto che è andato letteralmente a ruba

Federico Grimaldi 13 febbraio - 20:00

Sette minuti per sparire dagli scaffali virtuali. La quarta maglia del Pisa, cinquecento pezzi numerati in edizione limitata, è andata esaurita quasi istantaneamente nonostante il prezzo di 150 euro e una classifica che vede la squadra all’ultimo posto. Un successo che va oltre la semplice logica della rarità. Dietro al sold-out c’è una precisa strategia di comunicazione: la presentazione della divisa è stata realizzata interamente con l’intelligenza artificiale, senza uno shooting tradizionale.

I giocatori sono riconoscibili, ma non erano fisicamente presenti sul set. Un progetto costruito partendo dall’archivio fotografico del club e sviluppato tra modellazione 3D e post-produzione, che conferma la volontà del Pisa di unire identità territoriale e innovazione tecnologica nel marketing sportivo.

Identità, tecnologia e rarità: il Pisa brucia tutto in pochi minuti — Non è soltanto una questione di maglie vendute. È una scelta di metodo. Il Pisaha deciso di usare l’intelligenza artificiale come leva concreta, non come semplice trovata estetica. Per lanciare la quarta divisa ha evitato uno shooting tradizionale. Niente set fotografico, niente agende da incastrare, niente costi extra legati alla presenza dei calciatori. Il club è partito dal proprio archivio immagini, ha ricostruito i volti in modo fedele, ha modellato la maglia in 3D e ha rifinito ambientazioni, luci e texture in post-produzione.

Un lavoro rapido, programmabile, replicabile. Il risultato? Cinquecento pezzi numerati polverizzati in appena sette minuti. Un dato che certifica l’impatto della strategia. La tecnologia ha garantito autonomia e flessibilità, ma anche coerenza narrativa. E non è un episodio isolato: già nella stagione 2023-24 il Pisa aveva sperimentato l’AI per le divise, fondendo elementi reali e simboli cittadini in una visione moderna e identitaria