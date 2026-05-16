Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Se ne stava parlando in questi ultimi giorni e oggi è diventato ufficiale: i tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno seguire la loro squadra nella trasferta decisiva di Pisa, in programma per domenica 17 maggio alle ore 12:00. Il settore ospiti della Cetilar Arena di Pisa verrà aperto ma solo per i bambini delle scuole calcio locali.

Questo tipo di misura viene solitamente stabilito dal Prefetto della provincia ospitante, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, l'organismo ministeriale con l'incarico di valutare l'indice di rischio di ogni singolo evento sportivo.

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Pisa-Napoli, i comunicato ufficiale della società toscana

NAPOLI, ITALIA - 05 OTTOBRE: Tifosi della SSC Napoli durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Genoa CFC allo Stadio Diego Armando Maradona il 05 ottobre 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato le restrizioni per la sfida di campionato contro il Napoli attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il comunicato recepisce le disposizioni scelte dalle autorità di pubblica sicurezza, confermando il divieto assoluto di trasferta per tutti i residenti nella regione Campania:

"Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti nei settori di Curva Sud e Gradinata potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card sottoscritta entro il 31 dicembre 2025. Tale limitazione NON riguarderà i settori di Tribuna Superiore, Tribuna Inferiore. Per decisione delle Autorità competenti tale settore NON sarà disponibile; i residenti nella Regione Campania non potranno acquistare tagliandi in nessun settore dello stadio".

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Questo provvedimento restrittivo si è reso necessario anche a causa dei tempi estremamente ridotti con cui la prefettura ha dovuto ratificare l'orario definitivo del match, rinviato inizialmente a lunedì 18 maggio per essere poi nuovamente spostato a domenica 17 maggio, in concomitanza con le altre sfide decisive per la corsa alla. I tifosi fuori regione e i numerosi club del Napoli attivi nel resto dell'Italia potranno occupare gli altri settori dello stadio, garantendo comunque una rappresentanza sugli spalti.

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