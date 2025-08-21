I medici hanno evidenziato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Il neo giocatore dei capitolini dovrebbe tornare dopo la sosta.

Mattia Celio Redattore 21 agosto - 11:17

Neanche il tempo di adattarsi al suo nuovo club che Leon Bailey deve immediatamente fare i conti con un infortunio: l'esterno offensivo era arrivato alla Roma solo due giorni fa ma al suo primo allenamento con i nuovi compagni si è dovuto immediatamente fermare per un fastidio. Nelle ultime ore è arrivato il comunicato della società giallorossa sulle condizioni dell'ex Aston Villa e sui tempi di recupero.

Roma, Bailey subito ko: ecco il comunicato della società giallorossa — La Roma dovrà fare a meno di Leon Bailey in vista dell'esordio in campionato sabato contro il Bologna. Da Trigoria non giungono buone notizie per Gasperini. L'esterno offensivo, arrivato solo lo scorso lunedì dall'Aston Villa, ha dovuto interrompere il suo primo allenamento con i giallorossi a causa di un fastidio muscolare e nelle ultime ore è arrivato il comunicato della società sulle condizioni del giamaicano: il classe '97 ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro.

Date le condizioni, l'esterno dovrà stare ai box per circa tre settimane e, per tanto, salterà le prime due giornate di campionato per poi rientrare dopo la sosta. Dopo il Bologna, i giallorossi sfideranno il Pisa sabato 30 agosto alla alle 20:45. Poi torneranno in campo il 14 settembre all’Olimpico con il Torino, giorno in cui il 28 enne dovrebbe dunque fare il suo esordio in maglia giallorossa.

Come ricordiamo, Leon Bailey è arrivato dall'Aston Villa in prestito con diritto di riscatto: 2 milioni per il prestito con opzione di acquisto fissata a 22 milioni che diventerà obbligo di riscatto in caso di una serie di condizioni, una delle quali la qualificazione alla prossima Champions League. Il giocatore guadagnerà 3,5 milioni di euro per questa stagione e per le prossime se sarà confermato. Per il suo esordio, dunque, bisognerà aspettare ancora qualche settimana.