Roma-Bologna, dove vedere il big match in diretta tv e streaming live

Il nostro campionato parte subito con uno scontro diretto tra due squadre che punteranno alla qualificazione nell'Europa che conta

Jacopo del Monaco 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 14:16)

La Serie A torna in campo ed è subito big match tra Roma e Bologna ed ecco dove si potrà vedere. Giallorossi e rossoblù si affronterà presso lo Stadio Olimpico della capitale alle ore 20:45.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Dopo gli anni all'Atalanta, Gian Piero Gasperini sta per fare il suo esordio ufficiale sulla panchina della Roma. I giallorossi si sono rinforzati prendendo giocatori del calibro di EvanFerguson, Leon Bailey, El Aynaoui, Wesley e Ghilardi. Allo stesso tempo, la società ne ha ceduti altri come Abraham, Paredes, Zalewski, Shomurodov e Kumbulla. Durante il pre-campionato, la Roma ha giocato diverse amichevoli e le ha vinte quais tutte, visto che ha perso solo contro l'Aston Villa e pareggiato contro i sauditi del Neom.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, la scorsa stagione, ha vinto la Coppa Italia vincendo contro il Milan grazie alla rete di Ndoye. Proprio quest'ultimo, nelle scorse settimane, ha lasciato la Serie A per andare al Nottingham Forest. I rossoblù hanno ceduto anche Beukema al Napoli ed Aebischer al Pisa. In entrata, invece, hanno riportato in Italia giocatori di esperienza come Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, hanno preso Zortea dal Cagliari ed è tornato anche Tommaso Pobega dal Milan. I Felsinei hanno disputato alcune amichevoli, perdendo soltanto contro Vis Pesaro ed OFI Creta.

Probabili formazioni — I padroni di casa, che devono risolvere il ballottaggio Ferguson-Dovbyk, non avranno a disposizione Celik (squalificato), Pellegrini e Bailey per infortunio. I rossoblù, anche loro col dubbio in attacco tra Castro ed Immobile, non potranno schierare lo squalificato Miranda e l'infortunato Holm.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, El Aynaoui, Angeliño; Soulè, Dybala; E. Ferguson. All: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; L. Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All: Italiano

Roma-Bologna, dove vedere la partita — Il big match tra i giallorossi ed i detentori della Coppa Italia si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. In streaming, invece, sarà visibile su DAZN, Sky Go e NOW TV.