Roma-Milan, una sfida che vale la Champions: il pronostico di DDD

Il Milan è chiamato a riscattare la brutta prestazione contro il Bologna, riuscirà a battere la Roma?

Lorenzo Maria Napolitano 16 maggio - 19:11

Uno dei match più affascinanti della trentaseiesima giornata di Serie A, nonché uno dei più importanti in ottica classifica, è quello dell'Olimpico tra Roma e Milan. Le due formazioni, nonostante stagioni senz'altro complicate, arrivano alle battute finali di questa stagioni con forti ambizioni europee.

Come arrivano le due squadra al match — La Roma di Claudio Ranieri deve necessariamente rimediare dopo il passo falso contro l'Atalanta. Adesso i giallorossi distano un solo punto dal quarto posto, occupato contemporaneamente da Juventus e Lazio. Quest'ultima, tra l'altro, affronterà l'Inter in una sfida che si potrebbe rivelare cruciali per le sorti dell'assegnazione dello scudetto. Insomma, sarà importante prestare quantomeno uno sguardo anche in altri campi. La formazione giallorossa, nonostante la sconfitta, è reduce da un buon momento di forma: i dieci punti conquistati sui dodici a disposizione prima del match di Bergamo, sono un forte argomento in tal senso. Questo trend, infine, è sicuramente tra i migliori delle dirette rivali, dato l'andamento più lento della squadra di Tudor e di quella di Baroni.

Il Milan, invece, ha saputo risollevare le sorti della propria stagione. Ma sarà ancora in tempo? Nelle ultime cinque giornate sono state collezionate ben quattro vittorie, ma la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna non soddisfa affatto in termini di prestazione. La formazione di Conceiçao è apparsa stanca, piatta, e non è mai stata in grado di mettere realmente in difficoltà la squadra emiliana, a cui è bastata una sola rete per laurearsi campione. Per il Milan la Champions League rappresenta un'impresa dato che dista quattro punti a due giornate dalla fine, ma anche un pass per l'Europa League - alla luce di questa stagione - non sarebbe sicuramente mal accolto.

I precedenti tra Roma e Milan — Il bilancio dei precedenti tra Roma e Milan e abbastanza equilibrato, ma i rossoneri all'Olimpico si ritrovano a sfatare un tabù. Infatti, la squadra della capitale non batte i rossoneri in casa propria dal 27 ottobre 2019, giorno in cui s'è registrata una vittoria per 2-1. Da quel momento il Milan ha ottenuto tre vittorie ed il massimo che ha strappato la Roma è un pareggio, il 29 aprile 2023.

Il pronostico di Roma-Milan — Oltre ad inanellare successi contro le squadre del lato destro della classifica, la Roma ha dimostrato di saper reggere gli urti anche contro le prime della classe. Grazie ad una difesa ben arroccata la formazione di Ranieri riesce spesso a tenere la porta inviolata, sfruttando nel momento migliori le occasioni da gol che crea con i suoi uomini più tecnici, come Shomurodov e Soulé. La partita contro l'Inter, ad esempio, ha mostrato ampiamente la grande qualità della formazione giallorossa. Se il Milan dovesse scendere in campo come nel match contro il Bologna, non c'è dubbio che punteremmo delle fiches sulla vittoria della Roma, che affronta ogni partita con occhi iniettati di sangue.