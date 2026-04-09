derbyderbyderby calcio italiano serie a Roma, spopola l’hashtag #noairinnovi: cosa sta succedendo sulla sponda giallorossa della capitale

IL CASO

Roma, spopola l’hashtag #noairinnovi: cosa sta succedendo sulla sponda giallorossa della capitale

Roma Pisa
Questa sollevazione popolare pone una pressione enorme sulla dirigenza giallorossa, chiamata ora a decidere
Samuele Dello Monaco
Samuele Dello Monaco

Il clima in casa giallorossa si fa sempre più incandescente e questa volta il malcontento si riversa in maniera dirompente sul web. La Roma sta attraversando un momento di profonda crisi sportiva e i tifosi capitolini hanno deciso di far sentire la propria voce in modo netto e inequivocabile. La protesta ha preso d'assalto le principali piattaforme social, trasformando la frustrazione per i recenti risultati deludenti in una vera e propria campagna digitale mirata contro una specifica e influente parte dello spogliatoio.

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La protesta dei tifosi della Roma

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Al centro del mirino della tifoseria c'è infatti il nucleo storico della squadra. Nelle ultime ore è diventato virale e sta spopolando ovunque il nuovo hashtag #noairinnovi. Si tratta di un messaggio chiaro, diretto e privo di qualsiasi possibilità di fraintendimento, che riassume alla perfezione lo stato d'animo esasperato della piazza romana. Il popolo giallorosso è stanco delle prestazioni opache e ha deciso di puntare il dito contro quelli che vengono comunemente definiti i "senatori" del gruppo, ritenuti a gran voce i principali responsabili, per atteggiamento e rendimento, dell'attuale parabola discendente della squadra.

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Secondo l'opinione dilagante tra la fetta più accesa del tifo romanista, questi giocatori avrebbero ormai esaurito il loro ciclo agonistico e motivazionale nella Capitale. Vengono duramente accusati di non riuscire più a garantire quel carisma, quella cattiveria agonistica e quell'impatto che ci si aspetterebbe da atleti con la loro esperienza e il loro importante peso salariale. La richiesta che si alza come un coro dal web è perentoria: la dirigenza deve evitare a tutti i costi di concedere ulteriori prolungamenti di contratto a questi elementi, chiudendo in maniera netta un'era per aprirne immediatamente un'altra.

La rivoluzione che vuole la tifoseria

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Quella che si sta consumando online è, nei fatti, una rumorosa e unanime richiesta di rivoluzione. La tifoseria esorta apertamente la società e la direzione sportiva a cambiare radicalmente rotta in vista delle prossime operazioni di calciomercato. Piuttosto che blindare ancora giocatori giudicati sul viale del tramonto, il tifo chiede di azzerare le gerarchie e di investire su profili freschi. Questa sollevazione popolare pone una pressione enorme sulla dirigenza, chiamata ora a decidere se ascoltare il grido d'allarme della propria gente o tirare dritto, sfidando l'ira di una piazza ormai arrivata al limite della sopportazione.

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